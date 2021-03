Çevrimiçi down senromu farkındalık semineri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Kayhan’ın moderatörlüğünde çevrimiçi gerçekleştirilen Down Sendorumu Farkındalık seminerine öğrenciler ve katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Seminere, Türkiye Down Sendromu Derneği Eskişehir Temsilcisi Uğur Yavuz, Türkiye Down Sendromu Derneği Bağımsız Yaşam Eğitmeni Psikolog Mehmet Emin Mansurgüler ve Söz+1 Özsavunucu Grubu Üyesi Betim Erçayan’ın konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren HKÜ Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Kayhan, “HKÜ olarak mezunlarımızın öğretim ortamlarında bilimsel kanıt temelli uygulamalara yer veren, her öğrencisinin haklarını bilen ve aileleri ile iş birliği kurabilen öğretmenler olması gayesindeyiz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları, aile grupları, yerel yönetimler ile iş birliğine dayalı çalışmaları önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.

"Çocuk gelişiminde aile kilit rol oynuyor"

Down sendromlu bireyler için erken eğitimin önemi ve aile katılımına dikkat çeken Türkiye Down Sendromu Derneği Bağımsız Yaşam Eğitmeni Psikolog Mehmet Emin Mansurgüler, “Eğer çok ciddi bir sağlık sorunu yoksa 02 ay içerisinde erken müdahale ve fizyoterapi başlamalıdır. Tüm çocuklar için eğitim doğduğunda başlar. Downsendromlu bebeği olan ailelerin de erken dönemde doğru bilgi ve sosyal desteklere ulaşmaları önemlidir. Aileler bebeklik döneminde çocuğun gelişiminde kilit rol oynamaktadırlar” diye konuştu. Aile temsilcisi olarak seminerde yer alan Türkiye Down Sendromu Derneği Eskişehir Temsilcisi Uğur Yavuz, çocuğunun doğumundan bugüne kadar yaşamış oldukları süreçleri ve eğitim, sağlık, sosyal katılım bağlamında downsendromu olan bireylerin aileleri ile gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Söz+1 Özsavunucu Grubu Üyesi Betim Erçayan da benim sesim benim toplumum programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Özel Eğitim Topluluk Danışmanı Araştırma Görevlisi Hilal Gengeç ise özel eğitim öğretmenliği öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi anlamında seminerin önemine dikkat çekip, katılımcılara teşekkür etti. Bilim ve sanat alanında programlar gerçekleştiren HKÜ, Down Sendromu Farkındalık gününde alanında uzman katılımcıları öğrencileri ile buluşturdu.

