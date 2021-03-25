Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 266 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 46 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde; maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 437 kişi ise uyarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-25 08:59:19



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