GKV Özel Okulları'nda başarılı öğrencilere ödül

Türkiye genelinde uygulanan deneme sınavına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri başarılı sonuçlarla damga vurdu. Derece elde eden öğrenciler GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet tarafından üstün başarı belgeleriyle ödüllendirildi.

Karekök Yayınları’nın Türkiye genelinde uygulamış olduğu deneme sınavında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul öğrencileri gösterdikleri üstün başarılarla dikkat çekerken ulusal ve il genelinde elde ettikleri dereceler dikkat çekti. Düzenlenen törenle ödüllendirilen başarılı öğrencilere üstün başarı belgeleri ve ödülleri GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet tarafından takdim edildi. Sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, pandemi koşullarına rağmen nitelikli eğitim prensiplerinden taviz vermediklerini Milli Eğitim Bakanlığının bu süreçte aldığı kararları en iyi koşullarda uygulayarak öğrencilerin süreci başarıyla tamamlanması için gerek kurum olarak gerekse öğretmenlerin büyük özveriler gösterdiğini ifade etti.

Başarılı öğrencileri kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, “ Başarı kurumlarımız için önemli bir gelenektir. Binlerce öğrencinin katıldığı Karekök Yayınları’nın Türkiye genelinde uygulamış olduğu deneme sınavında öğrencilerimiz üstün başarı göstererek il, bölge ve ülke genelinde önemli derecelere imza atmıştır. 5’inci sınıflar kategorisinde, 7 bin 416 kişi arasında derece elde eden öğrencilerimizden Yağmur Yenice il birincisi, Begüm Mira Özdikici il ikincisi, Alaz Toprak Dereli il üçüncüsü, Doruk Savcı il dördüncüsü oldu. 6’ncı sınıflar kategorisinde, 6 bin 171 kişi arasında derece elde eden öğrencilerimizden Zeynep Moschini il beşincisi olurken 7’nci sınıflar kategorisinde, 6 bin 637 kişi arasında derece elde eden öğrencilerimizden İlkehan Kıymık İl Birincisi, Meltem Durdu İl üçüncüsü ve

Ayda Akçayöz il beşincisi oldu. Öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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