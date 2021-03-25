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Uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt hakkında şoke eden detaylar Aralarında polislerin de bulunduğu 70 kişilik örgüt hakkında hazırlanan iddianamede örgütün beyin takımının suç geçmişi olan kişilerden seçildiği belirlendi. Emniyetin yaptığı operasyona kadar örgütün 85 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi

İHA

Uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt hakkında şoke eden detaylar Aralarında polislerin de bulunduğu 70 kişilik örgüt hakkında hazırlanan iddianamede örgütün beyin takımının suç geçmişi olan kişilerden seçildiği belirlendi. Emniyetin yaptığı operasyona kadar örgütün 85 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi

Gaziantep’te geçtiğimiz yıl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonuyla dağıtılan suç örgütünün 3’ü polis 70 üyesi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede uyuşturucu trafiğini kontrol altına aldığı ileri sürülen örgütün beyin takımının ise suça karışmış kişilerden seçildiği belirlendi.
Gaziantep’te 19 Haziran 2020 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) düzenlediği operasyonla dağıtılan Gaziantep merkezli suç örgütünün 48’i tutuklu 3’ü polis 70 üyesi hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame de 3’ü polis 70 sanık hakkında suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli yağma suçu, uyuşturucu madde ticareti suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. İddianamede örgüt üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşme tapeleri ile teknik ve fiziki takip tutanaklarına yer verilerek örgütün içyapısı anlatıldı.
İlk eylemini 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiren suç örgütünün emniyetin operasyon düzenlediği tarihe kadar uyuşturucu madde satışı, silahlı saldırı, yağma ve kaçakçılık gibi 85 ayrı eylem gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Uyuşturucu ticaretini yıkamacı dükkanından yönetmiş
Teknik takip çalışmaları ve deliller bir arada değerlendirilip analiz edildiğinde suç örgütünün liderliğini İlhan A.’nın yaptığı, Ali Ç., Ali Rıza B., İsmail A. ile Nilgün T. isimli şahısların yönetici konumda olduğu belirtilen iddianamede, “Diğer şahısların ise örgüt üyesi şeklinde yapılandığı değerlendirilmiştir. Suç örgütünün örgüt adına haksız ekonomik kazanç elde etmek amacıyla örgüt liderlerinin koordinesinde veya örgüt liderlerinin bizzat katılımıyla şahısları tehdit ettikleri ve para aldıkları, en önemlisi de uyuşturucu ticaretini bir şekilde tek elde tutmuşlardır. Örgütün deşifre olmaması ve örgüt faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla örgüt yöneticilerinin gizli toplantılar düzenledikleri tespit edilmiştir. Özellikle İlhan A.’ya ait olan yıkamacı dükkanında ya da İsmail A.’nın ikametinde buluştukları belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

İletişim WhatsApp üzerinden kuruluyor
Telefon görüşmelerinde gizliliğe önem veren örgüt üyelerinin dinlenmemek için mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı kullanarak şifreli görüşmeler yaptığı aktarılan iddianamede, “İlhan A. isimli şahsın suç geçmişi yüksek kişi olması nedeniyle diğer örgüt üyeleri üzerinde yaptırım yetkisinin bulunması, ayrıca yönetici ve üyelerin de suç geçmişleri yüksek kişiler olması nedeniyle suça maruz kalan kişiler üzerinde korku panik ve yaptırım yetkilerinin bulunduğu belirlenmiştir. Eylemlerini planlı, koordineli ve gizli bir şekilde gerçekleştiren örgütün faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlerde yakalanan örgüt üyelerinin örgüt yöneticilerin yönlendirmesiyle suçu üstlenmesi ve adli mercilerdeki ifadelerinde yalan beyanda bulunarak örgütü deşifre etmemeye çalışmışlardır. Gecikmeksizin avukat ayarlamaları ve örgütün yakalanan üyelerinin yalnız bırakmadıkları anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Şahinbey’in uyuşturucu trafiğini kontrol altına almışlar
Örgüt lideri, yönetici ve üyelerinin lüks araçlarla ve kalabalık olarak eylemlere katıldığı anlatılan iddianamede, "Örgütün beyin takımının menfaatleri gereği suç geçmişi olan kişilerden seçilmesi olarak belirlenmiştir. Suç örgütünün, örgütün gücünü kullanarak olaydaki muhataplarına korku vermek ve şahısları sindirmek için örgüt liderlerinin ve örgüt mensuplarının silah temin ettikleri ya da bu yönde çalıştıkları tespit edildi. Suç örgütü özellikle de lider İlhan A. hakkında ifade verenlerin ifadelerini değiştirmeleri için birlikte çalıştıkları, örgüt mensuplarının birlikte hareket ederek muhataplarını darp ettikleri, korkutmak amacıyla silah kullandıkları anlaşılmıştır. Özellikle Gaziantep’in Şahinbey ilçesinin uyuşturucu ticaret trafiğini tamamen kontrol altına aldıkları değerlendirilmektedir" denildi.

3 polis örgüt lideri İlhan A.’ya yardım etmiş
İddianamede, tutuklu sanıklar biri komiser yardımcısı 3 polis memurunun da örgüt lideri İlhan A.’ya yardım ederek İlhan A.’yı aracında bulunan ruhsatsız tabancadan kurtarmak için resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirtildi. Komiser yardımcısı Alpaslan G., polis memuru Emrah D. ile Harun A.’nın ruhsatsız tabancayı suç örgütünün üyesi olan Ahmet B.’nin üstlenmesini sağladıkları aktarılırken, "Şüpheliler Alparslan G. ve Emrah D. İlhan A.’dan ele geçen canik marka silahın Düztepe Polis Merkezinde Ahmet B.’de bulunmuş gibi gerçeğe aykırı olarak tutanak düzenlemişlerdir. Polislerin Narkotim ekibinde olmaları ve İlhan A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığını bilecek durumda olmaları nedeniyle örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiklerinin sabit olduğu belirlenmiştir. Şüpheli polis Harun A.’nın, İlhan A.’nın akrabası olduğu, İlhan A.’ya polis uygulama noktalarını söylediği, ruhsatsız tabancanın başkası tarafından üstlenilmesi olayını takip etmek için Düztepe Polis Merkezine gittiği polis memurlarıyla görüştüğü tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Haziran 2020 tarihinde eş zamanlı olarak 62 şahsa yönelik olarak hava destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 40 şüpheli şahıstan 25’i şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs adli kontrol kararı ile 7 şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 kilo 87 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 24 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 244 adet fişek, 17 adet av tüfeği fişeği, 7 adet kesici alet, 24 adet şarjör, 4 adet tabanca parçası, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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