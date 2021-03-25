MEB yetkililerinden Başkan Ünverdi’ye ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin, Bakanlık yetkilileri ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yöneticilerinden oluşan heyet, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret ederek, mesleki eğitim çalışmaları hakkında görüşmelerde bulundu.

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) gerçekleştirilen görüşmede, GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM) yürütülen çalışmalar kapsamında mesleki eğitime yönelik yeni iş birlikleri, ara eleman konusunda sanayicilerin beklentileri ve daha fazla kişiye meslek edindirmek için ortak yürütülebilecek yeni modeller üzerinde duruldu.

“Sanayimizin ara eleman ihtiyacına cevap vermek zorundayız”

Toplantıda, GSOMEM’in faaliyetleri hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye’nin en büyük 5’inci ekonomisi haline gelen Gaziantep’te istihdama olan ihtiyaca dikkati çekerek, “Gaziantep’te çalışmak isteyen herkes için iş alanı var. Firmalarımız sürekli personel talebinde bulunuyor. Gelişen teknoloji ve büyüyen sanayimizle yetişmiş, nitelikli iş gücüne çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple sanayimizin ara eleman ihtiyacına cevap vermek zorundayız. Bunun için de mesleki eğitim merkezimizde insanımıza hem meslek öğretiyor hem de iş sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ancak bu süreci ortak çalışmalarla hızlandırmamız büyük önem taşıyor. Amacımız; gençlerimizi meslek ve iş sahibi yapmak, sanayicilerimizin nitelikli personel ihtiyacını karşılayarak ülkemize daha fazla fayda sağlayabilmek. Çıktığımız bu yolda çok önemli mesafeler katettik ve desteklerinizle çok daha güzel çalışmalar yapacağımıza yürekten inanıyor, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MEB Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin de, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan çalışmaların mesleki eğitim, nitelikli iş gücü ve istihdam açısından çok değerli olduğunu belirterek, yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

Programa, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, MEB Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin, Şube Müdürü Mehmet Zeki Hıtay, Milli Eğitim Uzmanı Yusuf Taner Tekin, GSOMEM Mesleki Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Yusuf İymen ile UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve UNDP Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı Proje Yöneticisi Ezgi Arslan katıldı.

Toplantı sonrası Model Fabrikayı gezen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.