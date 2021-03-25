Cerrahi yöntem ile diyabeti yendi

Gaziantep’te yaşayan şeker hastası 50 yaşındaki Baydın Durmuş, ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı yöntem diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Diyabet cerrahi ile adından sıkça söz ettiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, diyabetten kurtulmak isteyen hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Gaziantep’te yaşayan ve yıllardır diyabet ile mücadele eden Baydın Durmuş’un şeker değeri zaman zaman 450 mg’lere kadar çıkıyordu. Gece ve gündüz insülin ve ilaç kullanmasına rağmen şeker değeri düşmeyen Durmuş’da diyabete bağlı sağlık sorunları da baş göstermeye başlamıştı. Diyabet hastalığına bağlı olarak görme bozukluğu, gözde kanama, yüksek tansiyon, uyku düzeni bozukluğu gibi sağlık problemleri yaşayan Durmuş, hastalığıyla mücadele için arayışa girdi. İnternetten araştırma yaparken, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde uygulanan diyabet cerrahi ile birçok şeker hastasının sağlığına kavuştuğunu gördü. Bunun üzerine hemen ANKA Hastanesi’ne başvuran Baydın Durmuş, hastanenin metabolik cerrahi ekibinin kontrolünün ardından laparoskopik (kapalı yöntem) olarak uygulanan diyabet cerrahi ile sağlığına kavuştu. 4 gün sonra hastaneden taburcu olan Baydın Durmuş,” Yıllardır diyabet ile mücadele ediyordum. Diyabet hastalığına bağlı sağlık sorunlarım da vardı. Yaşam kalitem düşmüştü. Mücadele etmek beni yoruyordu. Çok şükür ameliyatım güzel geçti. Kendimi hafiflemiş hissediyorum. Şeker sonuçlarım hemen normal değerlere ulaştı. Diyabet ve onun neden olduğu sağlık sorunlarından kurtulduğum için mutluyum. Benimle ilgilenen doktorum Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ve ANKA Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamız bize diyabetten kurtulmak için başvurdu. Yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından operasyon için bir engelinin olmadığı belirlenen hastamızı ameliyata aldık. Başarılı geçen operasyonun ardından hastamızın sağlık durumu şu an çok iyi, şekeri ameliyatın hemen ardından normal değerlere indi. Ameliyattan sonra kilo verdi, diyabete bağlı sağlık sorunları da kalmadı. Dünya genelinde yaygınlığı hızla artan Tip 2 diyabete karşı metabolik cerrahi yöntemi her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Çünkü, yıllar geçtikçe şeker hastalığının kontrolünü ilaç ve insülin tedavileriyle sağlamak artık imkansız hale geliyor. Günümüzde geliştirilen cerrahi tedavi yöntemi ile hastalar şekerden kurtularak daha uzun ve kaliteli yaşama kavuşuyorlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.