Çalıştığı markette tabancayla intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, çalıştığı marketin deposunda başına dayadığı tabancayı ateşleyen Ömer Tarık Ç. (19), yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Tarık Ç., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Tarık Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-03-25 19:03:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.