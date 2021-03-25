İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba zehirlenmesi uyarısı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hoparlörlerden karbanmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı anonsları yapıldı.

İslahiye'de cami hoparlörlerinden şiddetli fırtına nedeniyle olası zehirlenmelere karşı uyarıda bulunuldu. Vatandaşlardan gerekli duyarlılığı göstermesi istenen uyarı anonslarında; "İlçemizde meydana gelebilecek şiddetli rüzgardan ve fırtına şeklinde esmesinde dolayı, soba zehirlenmelerine ve ağaç devrilesi, çatı uçmalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-03-25 21:57:31



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