Tesadüfen bulunan padişah fermanı, restore ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tesadüfen bulunan padişah fermanı, restore ediliyor

DHA

Tesadüfen bulunan padişah fermanı, restore ediliyor


Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Zeugma Mozaik Müzesi'nin kütüphanesinde yapılan tasnif sırasında Osmanlı İmparatorluğu´nun 30'uncu padişahı olan 2´nci Mahmud'a ait olduğu belirlenen ferman bulundu. Deforme olan ve uzman ekipler tarafından restorasyon ve konservasyonuna başlanan ferman, incelemelerin ardından müzede sergilenecek.
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi´nde tasnif çalışması yapan ekip, kütüphane bölümündeki kitapların arasında Arapça el yazılı bir belge buldu. Yapılan incelemelerde kısmen tahrip olmuş yazılı belgenin, Osmanlı padişahlarından 2'nci Mamhud'a ait ferman olduğu belirlendi. Müze envanterinde yer almayan fermanın restorasyonu için uzman ekip görevlendirildi. Yapılan ön incelemede fermanın padişah 2'nci Mahmud tarafından Mustafa Veledi Mehmet'e yazıldığı ve içeriğinde Ayıntap Kalesi ile ilgili bilgiler bulunduğu belirlendi.
'FERMANI BÜTÜN AYRINTILARIYLA BİLİMSEL OLARAK İNCELEYECEĞİZ'
Arapça el yazması olan fermanda Gaziantep'teki tarihi kalenin o dönemki ismi ile Ayıntap Kalesi ile ilgili bilgilerin yer aldığını ifade eden Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, "Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'nde, Zeugma Mozaik Müzemizin kütüphanesinde yaptığımız tasnif çalışmaları esnasında bulduğumuz 2'nci Mahmud'a ait fermanın restorasyon ve konservasyon çalışmasını yapmaya başladık. Müzenin kütüphanesindeki tasnif çalışmaları sırasında tesadüfen Arapça el yazması 2'nci Mahmud'a ait 1819-1820 tarihli Ayıntap Kalesi ferman olduğunu tespit ettik. İlk yaptığımız yüzeysel incelemede Divan edebiyatı şeklinde sülüs yazı tekniğinde yazılmış olan belgenin 2'nci Mahmud tarafından Mustafa Veledi Mehmed'e verildiğini anlatan bir ferman olduğunu belirledik. Restorasyon ve konservasyon çalışmalarının sonrasında da gerekli bilimsel çalışmaları tarihçilerimizle beraber inceleyeceğiz. Fermanın bütün bilimsel çalışmaları tamamlanınca bakanlığımızın izinleri doğrultusunda müzemizde sergilemeyi düşünüyoruz" dedi.
'HER AŞAMASINI MİKROSKOPLA TAKİP ETTİK'
Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Müdür Yardımcısı Ayşe Ebru Çorbacı ise müzede tesadüfen bulunan fermanın nemli ortamda kalması sebebiyle deforme olduğunu söyledi. Fermanda parça kayıplarının olduğunu anlatan Çorbacı, şunları söyledi:
"Şu an üzerinde çalıştığımız belge, 19'uncu yüzyıla ait kağıt eser olan bir fermandır. Bize geldiğinde eserde yanlış depolama nedeniyle birtakım bozulmaların olduğunu tespit ettik. En yoğun fiziksel bozulmalar kat yerlerinde görüldü. Çok fazla katlandığı için de hem izler hem de parça kayıpları oluşmuş. Eserin çok yoğun nemli bir ortamda bekletildiğinin farkına vardık. Yüzeyinde biyolojik bozulmalar başlamış. Bizim aslında ilk çalışmalarımız bunun tespitine yönelikti. Eserle ilgili çalışmalara başladık ve eserin hem varyantlarını belirledik hem de bire bir çizimi ile fermandaki bozulmaları tespit ettik. Daha sonrasında bu bozulmalar doğrultusunda ne tür işlemler ve hangi işlemlerden geçeceğine karar verdik. Uzman restoratörlerimiz ferman üzerinde çalışmalarına başladılar. Öncelikle bir temizlik çalışması yürüttük, ardından sağlamlaştırma ve dezenfeksiyon çalışmalarımız oldu. Üzerinde kullanılan mürekkebin sulu temizliğe dayanıklı olup olmadığına yönelik testler yaptık. Tüm bu çalışmaların her aşamasında mikroskoplarla tespit ederek belgelenmelerini sağladık. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızın ardından kırıkların, yırtıkların ve boşlukların yapıştırılması ile ilgili dolgu çalışmamız oldu. Artık yavaş yavaş yapılan işlemlerin sonuna geldik. Yakın zamanda tamamlayarak Müze Müdürlüğümüze teslim edeceğiz."
Kütüphanedeki tasnif çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan fermanın yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi´nde sergileneceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-03-26 11:01:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yetim, öksüz ve engelli çocukların hayalleri gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Yetim, öksüz ve engelli çocukların hayalleri ...
Mobilya sektöründe ham madde sıkıntısı Üretilen sunta ve MDF'nin ihraç edilmesi mobilya üreticilerini zora soktu
YEREL HABERLER Mobilya sektöründe ham madde sıkıntısı Üretilen sunta ...
İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba zehirlenmesi uyarısı
YEREL HABERLER İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba ...
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette kafasından vurulmuş halde bulundu 19 yaşındaki gencin markette şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Çalıştığı markette kafasından vurulmuş halde ...
Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi
(Özel) Karısı ile tartıştı kadınlar tepki gösterdi Tartıştığı kocası ile aynı araca binen kadını vatandaşlar ise "Kurban olayım dur gitme" diyerek ikna etmeye çalıştı
YEREL HABERLER (Özel) Karısı ile tartıştı kadınlar tepki ...
Gaziantep'te aranması bulunan 103 şahıs yakalandı Şahıslardan birinin üzerinden kalem görünümlü silah çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te aranması bulunan 103 şahıs ...
Yüzme branşı tarihinde bir ilk Rekortmen sporcu balkan ve Avrupa Şampiyonası yolcusu
YEREL HABERLER Yüzme branşı tarihinde bir ilk Rekortmen sporcu ...
Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon 845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine ...
İslahiye´den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
YEREL HABERLER İslahiye´den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
Cerrahi yöntem ile diyabeti yendi
YEREL HABERLER Cerrahi yöntem ile diyabeti yendi
Göllüce'de esnafa kentsel dönüşüm dopingi
YEREL HABERLER Göllüce'de esnafa kentsel dönüşüm dopingi
MEB yetkililerinden Başkan Ünverdi’ye ziyaret
YEREL HABERLER MEB yetkililerinden Başkan Ünverdi’ye ziyaret
Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı Büyükşehir sporcuları Gaziantep’e şampiyonlukla döndü
YEREL HABERLER Bölgesel kros liginin ilk aşaması ...
Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti Hayvanları yemleyen anne ve üç kızı hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef ...
Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
Şehitkamil’deki kütüphanelere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki kütüphanelere yoğun ilgi
GTO'dan tavan fiyat uygulamasında nakliye bedeli çağrısı
YEREL HABERLER GTO'dan tavan fiyat uygulamasında nakliye bedeli ...
Uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt hakkında şoke eden detaylar Aralarında polislerin de bulunduğu 70 kişilik örgüt hakkında hazırlanan iddianamede örgütün beyin takımının suç geçmişi olan kişilerden seçildiği belirlendi. Emniyetin yaptığı operasyona kadar örgütün 85 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt hakkında şoke eden ...
Gaziantep'te “Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku” konulu webinar
YEREL HABERLER Gaziantep'te “Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku” konulu ...
(Özel) Gaziantep'in korona virüs sırrı Gaziantep'te sosyal tesisler filyasyon ve PCR testi merkezine dönüştürüldü vakaların yayılması önlendi PCR numune alma noktaları ile hastane yükü azaldı
YEREL HABERLER (Özel) Gaziantep'in korona virüs sırrı Gaziantep'te ...
Koleji öğrencileri IB Cas Fuarı'nda
YEREL HABERLER Koleji öğrencileri IB Cas Fuarı'nda
GKV Özel Okulları'nda başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER GKV Özel Okulları'nda başarılı öğrencilere ödül