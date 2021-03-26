Pandemi kahramanları ölümden döndü Gaziantep’te, vakaya giden ambulans karlı yolda şarampole devrildi: 1 yaralı

Gaziantep’te hasta almaya giden ambulans karlı yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan sağlık çalışanları kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, dün gece Şehitkamil İlçesine bağlı Yamaçoba Kırsal Mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrası vaka ihbarı için hareket eden Ö.D idaresindeki 27 ADF 045 plakalı ambulans D400 karayolu üzerinde sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ambulans şoförü Ö.D hafif şekilde yaralanırken araçta bulunan sağlık çalışanları A.K ve K.N. kazadan yara alamdan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.