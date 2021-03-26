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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvancılık gelişiyor hem yetiştirici hem ülke ekonomisi kazanıyor

İHA

Hayvancılık gelişiyor hem yetiştirici hem ülke ekonomisi kazanıyor

Gaziantep’te hibe desteği alan hayvan yetiştiriciler, Şahinbey Belediyesi tarafından yeni açılan tanzim satış mağazalarında satış yaparak hem kendi ailelerine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.
Şahinbey’de ihtiyaç sahibi 243 aileye 2 bin 976 büyükbaş ve küçükbaş hayvan karşılıksız dağıtıldı. Hayvan yetiştiricileri hibe edilen hayvanlardan ürettiği organik sütü Şahinbey Belediyesi tarafından yeni açılan tanzim satış mağazalarında satarak hem kendi ailelerine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Gaziantepli hayvan yetiştiricileri yapılan desteklerden mutlu olurken vatandaş da güvendiği organik ürünü tanzim satış noktalarından ucuza almanın mutluluğunu yaşıyor.
Gaziantep merkez ilçesinde, Şahinbey Belediyesi yüzde 100 hibe ile hayvan yetiştiricilerine canlı hayvan desteğinde bulunurken bir yandan da hayvanlar için yem desteği verdi. Şahinbey Belediyesi hayvanlar için 75 milyon metrekare mera alanını gübrelerken 11 adet de su kuyusu açarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine destek oldu. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar yetiştirdiği hayvanların sağımından elde ettiği sütü ise belediyenin açtığı tanzim satış mağazasında satarak doğrudan hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin daha uygun organik ürün alması sağlandı.
Şahinbey Belediyesi küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteğinde bulunduğu hayvan yetiştiricilerinin bütçesini de düşünüyor. Şahinbey Belediyesi hayvan yetiştiricilerinin sütlerini evlerinden aldırarak Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tesisinde işleyip, Şahinbey Belediyesi Tanzim satış mağazasında satarak doğrudan üreticinin kazanmasını sağlıyor.

Katkısız ürünler uygun fiyata
Hayvan yetiştiricilerinin ürettiği sütleri daha rahat pazarlaması ve daha fazla kazanım sağlaması adına yapılan projede hem satıcı hem de alıcı kazanıyor. Direkt hayvan yetiştiricilerinden alınan ürünler hiçbir aracı firmaya takılmadan direkt olarak vatandaşa satılıyor. Böylece hem satıcı hem de alıcı kazanmış oluyor. Hiçbir katkı maddesi olmayan süt ürünleri Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin yaptığı tahliller sonrasında satışa konuyor.

“Yüzde 100 hibe ile 2 bin 976 büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği sağladık”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvancılığın gelişmesi için hayvan yetiştiricilerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek “Şahinbey İlçemizde 80 tane kırsal mahallemiz bulunuyor. Bu mahallelerimizde yaşayan 243 ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit edip, bu ailelerimize 2 bin 976 adet hayvan desteğinde bulunduk. Bu hayvanlarımızın bir kısmı büyükbaş bir kısmı ise küçükbaştı. Dağıttığımız büyükbaş hayvanlardan 142 tane buzağı doğdu. Küçükbaşta ise bin 306 tane de kuzu dünyaya geldi. Vermiş olduğumuz 2 bin 976 canlı hayvan 4 bin 424 sayısına ulaştı. 16 koyun 1 koç verdiğimiz ailelerde şu an ki sayı 35’e çıktı. İki inek verdiğimiz ailelerin inek sayısı 4’e çıktı. Aynı zamanda ailelerimize 1’er ton yem desteği de vermiştik. İnşallah bu döngü katlanarak devam edecek. Hayvanlar meralarda susuz kalmasın diyerek meralarımıza 11 adet su kuyusu açtık. 75 milyon metrekarelik mera alanını gübreledik ve inşallah otlar bu yıl daha gür çıkacak. Böylece hayvanların yem maliyetlerini daha da aşağıya çekmiş olacağız. Vermiş olduğumuz hayvan desteklerinin yanı sıra süt ürünlerinin pazarlanmasında sorun yaşamaması için Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte açmış olduğumuz tanzim satış mağazalarımız var. Bu ürünler Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından satın alınarak üreticiden tüketiciye halka doğrudan satış yapılıyor. Bu anlamda da hayvan yetiştiricilerimize destek oluyoruz” dedi.

Üretici de tüketici de kazanıyor
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, tüketiciye doğal ürünlerin ulaştığını, üreticinin de ürünü değerinde aldığını belirterek, “Birliğimize ait süt işleme tesisi 2020 yılında kuruldu. Şahinbey Belediyemizin İlçemizde hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu koyun ve ineklerin sütlerini topluyoruz ve kendi tesisimize getiriyoruz. Süt işleme tesisimizde gerekli analizler yapıldıktan sonra süt ve süt ürünlerine dönüştürülüyor. Daha sonra Şahinbey Belediyemizin şehrin belirli noktalarında yaptığı satış noktalarında tüketiciye ulaştırılıyor” dedi.

Destek alan aileler mutlu
Şahinbey Belediyesinden küçük ve büyükbaş hayvan desteği alan hayvan yetiştiricileri verilen desteklerden memnun olduklarını belirterek, “Belediyemizin verdiği hayvanlar sayesinde hayvancılığı geliştiriyoruz. Belediyemizin bizlere verdiği hayvanlar yavruladı ve koyunlarımızın ve ineklerimizin sayısı arttı. Hayvanlardan elde ettiğimiz sütlerin bir kısmını kendi ihtiyaçlarımız için kullanırken, bir kısmını da satarak çocuklarımızın eğitimine ve evimizin ihtiyaçlarına kullanıyoruz. Allah Başkanımızdan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Vatandaş projeyi takdirle karşıladı
Şahinbey Belediyesinin kurmuş olduğu tanzim satış noktalarından süt ürünleri alan vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı oldukça memnun olduklarını belirterek, “Çok güzel bir hizmet olmuş. Bu zamanda katkısız bir yiyecek ve içecek bulmak çok zor. Diğer yerlerde satılan ürünlerden ne satıcı ne de alıcı karlı çıkabiliyor. Bu tanzim satış mağazası ile doğal ve ucuz ürün tüketiyoruz. Aynı zamanda üreticide kazanmış oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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