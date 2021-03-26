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(Özel) İtalyanların peşinde olduğu Türk öğrenci yeni bir gezegenin izini sürüyor Doktora öğrencisi öte gezegen keşfinin eşiğinde Doktora öğrencisi gezegen keşfine katkı sunan ikinci Türk bilim insanı olma yolunda 50 bin yıldız inceledi, 2 yıldızda gezegen izlerine rastladı

İHA

(Özel) İtalyanların peşinde olduğu Türk öğrenci yeni bir gezegenin izini sürüyor Doktora öğrencisi öte gezegen keşfinin eşiğinde Doktora öğrencisi gezegen keşfine katkı sunan ikinci Türk bilim insanı olma yolunda 50 bin yıldız inceledi, 2 yıldızda gezegen izlerine rastladı

Avrupa'da astronomi ve astrofizik alanında gördüğü master eğitiminin ardından İtalya'nın doktora teklifini kabul etmeyip memleketi Gaziantep'e dönen Gaziantep Üniversitesi doktora öğrencisi Kaan Kaplan, 2 yıl boyunca yaptığı araştırmalarda yeni bir gezegenin izine rastladı. Yaklaşık 50 bin yıldızın iki tanesinde gezegen izlerini gören Kaplan, "Princeton Üniversitesindeki bir ekiple çalışıyorum. Öncelikli hedefimiz bu gezegenlerin varlığını kanıtlayabilmek" dedi.
Avrupa’da gördüğü Astronomi ve Astrofizik eğitiminin ardından İtalya’dan aldığı doktora teklifine rağmen ülkesi için çalışmak için doktorasını Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliğinde yapmayı tercih eden Kaan Kaplan, 2 yıllık çalışmanın ardından öte gezegen keşfinin eşiğine geldi. 2 bin 700 ışık yılı uzaklıktaki Messier 35 yıldız kümesindeki yıldızlardan iki tanesinde gezegen izlerine rastlayan Kaplan, gezegen keşfine katkı sunan ikinci Türk bilim insanı olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Yıldızlar ile aday öte gezegenlerle ilgili yazdığı makale dünyaca ünlü “New Astronomy” dergisinde yayınlanan Kaplan, Amerika’daki Princeton Üniversitesinde aynı yıldız kümesinde çalışan bir ekiple iş birliğine başladı.
Keşfi gerçekleştirdikten sonra Türkiye’de eğitim gören öğrencileri uzay alanına yönlendirmeye çalışacağını anlatan Kaplan, Avrupa’da kalmak yerine Türkiye’ye döndüğüne hiç pişman olmadığını söyledi.

50 bin yıldızı inceledikten sonra izlere rastladı
2 yıldır 50 bin yıldızın parlaklık değerlerini incelediğini aktaran Kaplan, gezegenin yıldızın önünden geçmesi durumunda parlaklığın azaldığını belirtti. Ancak parlaklığın az olduğum kısımlar az olduğu için araştırmacılar hemen bir gezegen olduğunu söylemekten kaçındığını söyleyen Kaplan, “Bu yüzden yaptığımız çalışmalar çok çok hassas olması gerekiyor. Uzayda gezegen aramada böyle işliyor. 2 yıl boyunca tek tek 50 bin yıldızın parlaklık değerlerini inceledim. 2 yılın sonunda 2 yıldızın öte gezegen olabileceğine dair izlere rastladım. Bu sonuçlarımı grafiklerimi literatürde iyi bir yeri olan astronomi dergisine gönderdim. Geçtiğimiz günlerde de kabul edilerek yayınlandı. Bir doktora öğrencisi olarak bunları tek başıma yaptım. Lisans eğitimim süresince İsviçre Cenevre’de gözlem evinde staj yaptım. Orada gezegenlerin nasıl bulunacağıyla ilgili eğitimler aldım” dedi.

Beyin göçünü Avrupa’ya değil Anadolu’ya yaptı
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Avusturya, İtalya ve Almanya’da master eğitimini tamamladığını ifade eden Kaplan, Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden aldığı teklif üzerine memleketi Gaziantep’e geri döndüğünü anlattı. Şu anda doktorasını sürdürdüğünü paylaşan Kaplan, “Princeton Üniversitesindeki bir ekiple çalışıyorum. Öncelikli hedefimiz bu gezegenlerin varlığını kanıtlayabilmek. Daha sonra ise bu alanda öğrencileri yetiştirmeyi istiyorum. Her yıl en az 23 öğrenciyi havacılık alanından uzay alanına çekmeyi amaçlıyorum. 2023’te Ay’a çıkma hedefi koyduğumuz bu zamanda ülkenin gelişimine katkı sağlamak istiyorum.

“Uzayda varlığımızı göstermeye başlayacağız”
Yurtdışında uzay alanında yürütülen çalışmaların çok iyi düzeyde olduğunu sözlerine ekleyen Kaplan, “Eğitim alırken o ülkelerin çalışmalarına imrenerek bakıyordum. Oradayken ‘Bizim ülkemiz neden yapamıyor’ diye soruyordum. Ben geldikten sonra Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Çok iyi işler yapmaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanımız Ay’a çıkma hedefini koyunca diğer ülkelere ‘Bu işte artık biz de varız’ demiş oldu. İnşallah birkaç yıl içerisinde varlığımızı göstermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Döndüğüme hiç pişman değilim”
Türkiye’ye dönerken korkularının bulunduğunu dile getiren Kaplan, Avrupa’dayken teknoloji ve imkanlardan dolayı çalışmalarını daha hızlı ilerletme şansına sahip olduğunu söyledi. Ancak kendisi Avrupa’da öğrenebileceğini öğrendiğini düşünerek Türkiye’ye geri dönme kararı aldığını söyleyen Kaplan, “Ben beyin göçünü Batı’ya yapmak yerine Anadolu’ya yapmayı tercih ettim. O yüzden burayı seçtim. Birlikte mezun olduğum arkadaşlarımın 7’si Amerika ve Avrupa’ya gitti. Ülkeye geri dönen benle başka bir arkadaşımdı. Ancak o da şimdi Japonya’ya döndü. Yani tek başıma kaldım. Bizim bu insanları ülkeye geri döndürmemiz gerekiyor. Ben Gaziantep’e dönerken İtalya’da bir üniversiteden doktora için kabul almıştım. O kabule rağmen kendi şehrime döndüm. Hiç pişman değilim” diye konuştu.

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