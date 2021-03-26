Başkan Fatma Şahin’den Berat Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, mübarek ramazan ayı öncesi kutlanan ve insanlığın günahlarından kurtuluşunun müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili’ nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Berat Kandili’ nin, af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi, Yaradan’ın affına sığınmak, bağışlanma gibi anlamlara geldiğini belirten Başkan Şahin, “Bu anlamlı gün, toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunu pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. Kandillerin, aramızdaki dargınlık ve küskünlüklerin bitmesinde, barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Berat, bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran bir fırsat gecesidir. Berat, mağfirettir. İlahî rahmetin tecelli ettiği gündür. Berat, nedamet ve umut zamanıdır. Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı gecedir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat, arzularımızın, hevâ ve heveslerimizin, bencilliklerimizin etkisinden, nefsimizin esaretinden kurtulma gecesidir. Yaklaşık iki hafta sonra Allah’ın izniyle kavuşacağımız Ramazanı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda af ve mağfiret; ihsan ve mükâfat gecesidir. Semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum. Bu gecenin, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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