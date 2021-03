Uzman öğretmenlik hakkında merak edilenleri anlattı SANKO okulları Uzman Öğretmeni Yüksel Kalyenci: “Bu sistemi Gaziantep’te uygulayan ilk ve tek okuluz” Uzman Öğretmen Çiğdem Özpineci: “Klasik yöntemlerle çağı yakalayamayacağımız kesin” Uzman Öğretmen Fatma Sevin: “Bu sistemde öğrenciler kendilerini daha iyi ifade ediyorlar”

SANKO Okulları 2’nci sınıf Uzman Öğretmeni Yüksel Kalyenci, SANKO Okulları’nın ‘Uzman Öğretmenlik Sistemi’ni Gaziantep’te uygulayan ilk ve tek okul olduğunu söyledi.

SANKO Okulları 1’inci sınıf Uzman Öğretmeni Fatma Sevin, 2’nci sınıf Uzman Öğretmeni Yüksel Kalyenci ve 3’üncü sınıf Uzman Öğretmeni Çiğdem Özpineci’nin katılımlarıyla düzenlenen “Uzman Öğretmenlik Hakkında Merak Ettikleriniz” konulu online söyleşide ülkemizde birçok seçkin okulda ve eğitimde önde gelen birçok ülkede uygulanan uzman öğretmenlik sisteminin, öğretmenler ve öğrenciler açısından avantajları anlatıldı.

Eğitimde öncü uygulamaların merkezlerinden biri olan SANKO Okulları’nın 20 yıldır uyguladığı uzman öğretmenlik sistemini Gaziantep’te uygulayan ilk ve tek okul olduğunu anımsatan Kalyenci “Uzmanlık sistemi, ilkokul sınıf öğretenlerinin tüm ilkokul sınıf seviyelerinden sorumlu olmaları yerine, tek bir sınıf seviyesinde uzmanlaştıklarını ifade ediyor” dedi.

Kalyenci, “Yani birinci sınıf öğretmeni her yıl birinci sınıflardan sorumlu olduğu için o alanda uzmanlaşmış oluyor. Böylelikle SANKO İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni, tek bir sınıf seviyesinin gelişimsel, akademik ve psikolojik özelliklerine odaklanarak, o sınıf seviyesinde uzmanlaşıyor” dedi.

“Uzman öğretmenlik önemli katkılar sunuyor”

Çocukların çok yönlü gelişimleri ve hayata en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için ‘Uzman Öğretmenlik Sistemi’nin gereklilik olduğuna inandıklarını belirten Çiğdem Özpineci, “Böylesine hızlı değişimin olduğu bir zamanda, klasik yöntemlerle çağı yakalayamayacağımız kesin. Günümüz dünyasında çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz birçok başlıkta ‘Uzman Öğretmenlik Sistemi’ bizlere önemli katkılar sunuyor. 20 yıldır uyguladığımız bu sistemin öğrencilerimiz üzerindeki etkilerini, sonuçlarını gördükçe sistemi güçlü bir şekilde uygulamaya devam etmemiz gerektiği sonucuna varıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kendilerini daha iyi ifade ediyorlar

Uzman Öğretmen Fatma Sevin de Uzman Öğretmenlik Sistemi’nin öğrencilerin bir öğretmene bağımlı olmaktan çok farklı kişilerle iletişim kurabilen, kendini ifade etmenin farklı yollarını bulan bireyler olarak yetişmelerini sağladığını kaydetti.

Sevin, “Öğrenciler yıllar içinde birbirinden faklı tarzları olan öğretmenlerle bir arada olduklarında, bir kişinin kopyası olmak yerine özgün kişilikler geliştirme şansı yakalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Her öğretmenin ilgi ve yeteneğinin farklı olduğuna dikkat çeken Sevin, “Örneğin sözel konularda daha yetkin olan bir sınıf öğretmeninin dört yıl okuttuğu öğrenciler sözel konularda daha yetkin oluyor, diğer alanlarda ise farklı fırsatlar sunulmadığı için kendini geliştiremiyor. Yani öğretmen hangi alanda daha yetkinse öğrencileri de mutlaka o alanda daha güçlü oluyor. Öğrencilerimizi her yıl farklı ilkokul sınıf öğretmenleriyle bir araya getirerek onların gelişimlerine zenginlik katıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.