Op. Dr. Melik, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Melik, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu bünyesinde yer alarak hasta kabulüne başladı.

Pandemi sürecinde gerçekleştirdiği yatırımlarla öne çıkan, erişkin ve çocuk yan dal branşlarının yanı sıra uzman kadrosu ile de adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi, hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Melik hasta kabulüne başladı.

Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Mehmet Ali Melik, 2012 yılında İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 ile 2018 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda İhtisasını başarılı bir şekilde tamamladı. Melik, Türkiye’nin birçok yerinde görev aldı. İlk olarak 2012 ile 2013 yıllarında Harran Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak çalıştı. 2013 ile 2018 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalıştı. 2018 ve 2019 Viranşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde uzman hekim olarak görev yaptı. 2019 ile 2020 yıllarına gelindiğinde ise, Op. Dr. Mehmet Ali Melik, Kilis Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini ise başarı ile yerine getirdi.

Op. Dr. Melik, Türk Tabipler Birliği,Türk Cerrahi Derneği ve Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği üyesidir. Op. Dr. Melik’in cerrahi ilgi alanları ise Laparoskopik cerrahi, Obezite cerrahisi, Anorektal bölge cerrahisi, Onkolojik cerrahi, Safra yolları cerrahisi, Pankreas cerrahisi, Fıtık cerrahisi ve Meme cerrahisi olarak öne çıkmaktadır.

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