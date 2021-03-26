Bakır ailesinin acı günü

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Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır’ın annesi 71 yaşındaki Hafize Bakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır’ın annesi Hafize Bakır, Covid19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Hafize Bakır’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Şireci Caminde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

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