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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her şeyi unuttu ama Kur’an-ı Kerim'i öğrendi

İHA

Her şeyi unuttu ama Kur’an-ı Kerim'i öğrendi

Gaziantep’te yaşayan 68 yaşındaki Ekrem Gür, 6 yıl önce yakalandığı alzheimer hastalığı sonrası her şeyi unutmaya başladı. Normal insanların dahi öğrenmekte zorlandığı Kur’anı Kerim’i aldığı eğitimlerle 3 ay gibi kısa bir sürede öğrenen Ekrem Gür, hafız olmak için Kur’anı Kerim’i ezberlemeye başladı.
6 yıl önce namaz kılarken başlayan unutkanlığının ardından hastaneye giden 68 yaşındaki Ekrem Gür, alzheimer hastalığına yakalandığını öğrendi. Kısa sürede şiddetlenen hastalık sonrası her şeyi unutmaya başlayan Gür, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı moral evinde aldığı eğitimlerle 3 ay içerisinde Kur’anı Kerim okumaya başladı. Normal insanların dahi öğrenmekte zorlandığı Kur’anı Kerim’i 3 ay gibi kısa bir sürede öğrenen Ekrem Gür’ün sonraki hedefi ise alzheimer hastası olmasına rağmen Kur’anı Kerim’i ezberleyerek hafız olmak.
Namaz sırasında alzheimer olduğunu öğrendi
Alzheimer hastalığını ilk olarak namaz sırasında fark ettiğini ifade eden 68 yaşındaki Ekrem Gür, “ Alzheimer olduğumu şöyle öğrendim. Cuma günü namaz kılmak için camiye gitmiştim. Namaz son kıyamında kalkmadım. 2 kişi yanıma geldi ve neden kalkamadığımı sordular. Bende bilmiyorum dedim. Ayağa kalkmak ister misin diye soru sorarak yardımcı olmaya çalıştılar ve beni ayağa kaldırdılar. Bir baktım ayağa kalktım. Orada belli oldu işte alzheimer olduğum. Ailem bu olay sonrası doktora götürdü. Doktora gidince beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim. Hatırlamıyorum ama 22 ya da 23 gün yoğun bakımda kalmışım” dedi.
“Kur’anı Kerim’i öğrenirken çok şükür Allah bana yardımcı oldu”
Kur’anı Kerim’i okumanın hayali olduğunu ve Moral Evine gittikten sonra Kur’anı Kerim öğrenmeye başladığını belirten Gür, “Kur’anı Kerim öğrenmeyi ben kendim istedim. İmkanınız varsa bana bunu öğretin dedim. Hocalarım sağ olsunlar bana yardımcılar oldular. Kur’anı Kerim okumayı öğrendim. Daha önceleri Kur’anı Kerim okumayı bilmiyordum çünkü öğrenememiştim. Öğreten de olmadı. Okul hayatı, iş hayatı derken öğrenme fırsatım olmadı. Kur’anı Kerim okumak çok güzel bir duygu. Zaten Kur’anı Kerim okumak eskiden beri hayalimde vardı. Sevdiğim bir şeydi. Alzheimer olduktan sonra dengesiz gidiyordum, çok şeyler oluyordu. Bir gün evde çay pişirmek istedim. Çayı çaydanlıkla beraber yakmışım. Çaydanlık yanmış 3 saat boyunca ocakta kalmış ben unutmuşum. Her şeyi unutuyorum. Bir anda kafam başka yerlere gidebiliyor. Kur’anı Kerim’i öğrenirken çok şükür Allah bana yardımcı oldu. Çok rahat da okuyorum. Bir hoca gibi okumuyorum ama harfleri tanıdım en azından” ifadelerini kullandı.
“Rahatlıkla Kur’anı Kerim okuyabiliyor”
Alzheimer hastası olan kişilerin Kur’anı Kerim öğrenmelerinin normal insanlara göre daha zor olduğunu söyleyen Moral Evi personeli Osman Ceran, Ekrem Gür’ün Kur’anı Kerim’i rahatlıkla okuyabildiğini ifade ederek, “ Ekrem amcamız Kur’anı Kerim öğrenmek istediğini bize söyledi. Ondan sonra kendisine yardımcı olduk. İlk olarak alfabeyi öğrendik. Sonra ileriki aşamalara geçtik. Şimdi de Kur’anı Kerim okuyoruz. Rahatlıkla Kur’anı Kerim okuyabiliyor. Daha önceden Kur’anı Kerim’i okumayı bilmiyordu. Buraya geldikten sonra okumaya başladı. Alzheimer tanısı konulan kişilerin Kur’anı Kerim’i öğrenmesi zor. Çünkü harfleri unuttukları için öğrenmeleri zor oluyor. Ekrem amcamız bunu güzellikle başardı. Rahatlıkla Kur’anı Kerim okuyabiliyor. Kur’anı Kerim hafızasına yerleşti şuan bazı duaları da ezbere biliyor. Bazı duaları ezbere bilmesi hastalığının tedavisinde katkı sağlamıştır diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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