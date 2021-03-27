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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikolog Afat, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde

İHA

Psikolog Afat, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde

Psikolog Işıl Afat, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapmaya başladı.
Psikolog Afat, Sanko Üniversitesi Hastanesi'nin kadrosuna katılarak hasta kabulune başladı. 1992 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gaziantep Kolej Vakfı’nda, lise eğitimini Erdem Koleji’nde tamamladı. 20102015 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Lisans Eğitimi, 20152017 döneminde Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Eğitimi alan Afat, 2018’de Gaziantep’te özel bir hastanede, sonrasında ise Şahinbey Belediyesi Konuşma Bozukluğu Projesi’nde görev yaptı. Eğitimi süresince çeşitli eğitimlere ve kongrelere katıldı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Mehmet Zihni Sungur (Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi) ve Çocuk Terapisi (Başkent Üniversitesi) eğitimleri aldı. Uygulamış olduğu ölçek ve envanterler; Scl90 (Psikolojik Belirti Tarama Ölçeği), MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), KENT EGY (zeka testi), AGTE (Ankara Gelişim Envanteri), standardize mini mental test (demans tarama testi), gessel gelişim testi (çocuk psikomotor gelişim testi), peabody resim kelime testi (çocuk dil gelişim ölçeği), bender geştalt algı testi (görsel motor algılama testi), draw a person (psikolojik yansıtmalı kişilik ve bilişsel tarama ölçeği) ve good enough (çocuklardaki zihinsel gelişme tarama ölçeği) ve MOXO (dikkat eksikliği ve hiperaktivite tarama ölçeği).
Afat, Mart 2021 itibariyle Psikiyatri Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Barış Yılbaş, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Gökalp Özcan, Uzm. Psikolog Didem Doğru, Uzm. Psikolog İrem Kileci ve Psikolog Gizem Başkılıç Turan’ın görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde görev yapmaya başladı.
SANKO Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak, Burun ve Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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