Başkan Doğru’dan Berat Kandili mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandili vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandili mesajında "Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan beri olmasını diliyor. Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Doğru yayınladığı yazılı mesajda, "Sevgili Peygamberimiz’in, 'Şaban’ın 15’inci gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allah Teala buyurur ki: ’Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Derman arayan yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim' buyurur. Bu hal, sabaha kadar devam eder. Yüce Allah’ın rahmet kapılarını açtığı, günahlarına tevbe edenlerin affedileceği, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı müstesna bir zaman dilimidir. Maddi ve manevi kirlenme, yıkılma ve yıpranmanın yaşadığı günümüz dünyasında bizlere sunulan müjdelerle dolu bu kutlu geceyi fırsata çevirerek Yüce Allah’tan af, mağfiret, dua ve niyazda bulunmalıyız. O’nun biz kullarına bahşettiği güzelliklerden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Arabanlı hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin, İslam aleminin mübarek Berat Kandilini en kalbi duygularla kutluyor, bu gecenin, ülkemiz ve İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış, huzur ve kurtuluşuna, bütün müminlerin affına ve Hak katında gerçek beraatımıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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