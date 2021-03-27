Görme engelli annenin evi tepeden tırnağa yenilendi Evin anahtarını Başkan Şahin, aileye kendi elleriyle verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Evim Dünyalara Bedel” projesi kapsamında Düztepe Mahallesi’nde müstakil bir evin giriş katında konaklayan Cennet Çelik (83) ve oğlu Taray Çelik’in (56) ekonomik sıkıntılarına kulak verildi. Tepeden tırnağa yenilenen evin anahtarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aileye takdim etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) iş birliğinde Ocak 2021 itibari ile faaliyet göstermeye başlayan “Evim Dünyalara Bedel” projesi görme engelli yaşlı bir teyze ile oğlunun ihtiyaçlarına cevap vererek bir aileyi daha sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Anneyi ve oğlunu ilk etapta Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yaşam Evi’nde bir hafta boyunca konaklatan ekipler, ailenin ikamet ettiği Düztepe Mahallesi’ndeki eve gitti. Dairenin öncelikle boya ve badana eksiği tamamlandı. Ardından elektrik ve musluk tadilatlarına girişilerek halı, çekyat, beyaz eşya ve soba temin edildi. Ayrıca topraksız tarım ürünü verilen aileye, evlerine geçmesiyle birlikte ise Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğünce düzenli olarak günlük yemek desteği verilecek.

Bir haftanın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aileyi ikamet ettikleri evin önünde çiçeklerle karşıladı. Anne ve oğluyla birlikte ihtiyaçları tamamlanan evde sohbet etti. Anne Cennet Çelik’in iyi niyet temennilerini alan Başkan Şahin, olası ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Başkan Şahin, “Ailemize sağlık ve afiyet diliyorum. Allah yaşlılarımıza uzun ve sağlıklı bir ömür versin. YADES projesiyle ‘Evim Dünyalara Bedel’ adından bir çalışmamız mevcut. Evlerimizi huzur evi yapmak istiyoruz. Evlerimizde ulu çınarlarımızın bütün ihtiyaçlarını giderecek evde bakım sistemini güçlendirmek istiyoruz. Evim Dünyalara Bedel böyle bir proje. Bu proje kapsamında oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Gelip ihtiyaçlı ailelerin öz bakımları karşılanıyor. Evin temel ihtiyaçları da keza karşılanıyor. Bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre düzenli yardımlar yapılıyor. Şimdi işte Cennet annemizin yanındayız. Cennet annemizin duasını aldık. Belediye, doğumdan ölüme herkesin duasını alma yeri. Rabbim dua kapımızı hep açık tutsun. Yaşlılarımızın duasını almayı nasip etsin" dedi.

Başkan Fatma Şahin’in kendisini karşılamasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden anne Cennet Çelik ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen yetkililere memnuniyetini dile getirdi.

Cennet Çelik’in oğlu Taray Çelik, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev yaşamlarının sağlıklı bir ortamdan giderek uzaklaştığını ancak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile konakladıkları evin artık tam bir cennete dönüştüğünü söyledi.

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