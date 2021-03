HKÜ’den Dijital İletişim Müzesi atağı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, iletişim tarihine ve kültürüne ışık tutmak, bilimsel çalışmalara kaynak oluşturabilmek amacıyla kurduğu "İletişim Müzesi’ni" dijital ortama da taşıyacak.

Raflarda, çekmecelerde unutulan, tarihe tanıklık etmiş; radyo, fotoğraf makinesi, kamera, pikap, plak, makara bant gibi nadide iletişim araçlarını İletişim Müzesi’ne bağışlayan koleksiyoncuların katkılarıyla kurulan müze, müzeciliği çağın getirdiği teknolojik iletişim biçimlerine ve araçlarına adapte ederek, örnek bir çalışmaya imza atacak.

"Müzemizi web platformunda hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz"

Dijital dönüşüme hizmet verecek müze hakkında bilgiler veren HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan, “Geçmişi gözler önüne seren müzeler, günümüze kadar eserlerin toplanması, muhafaza edilmesi ve sergilenmesine hizmet etmiştir. Topluma uzaktan bakan klasik müzeciliğin mekân anlayışına alternatif olarak, müzemizi bir web platformunda hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bu web sitesi, bir kültür ünitesi olarak kurgulanmakta, her an güncellenebilir, geliştirilebilir ve kolay ulaşılabilir oluşu ile çağı yakalamaktadır. Müze platformu, sergileme işlevinin yanı sıra, iletişim alanı için bilgi merkezi olarak da kullanılabilecektir. Dijital müzemiz iletişim araçlarını ve detaylarını sergileyebileceği gibi aynı zamanda “kimlik oluşumu” açısından eğitici bir özelliğe de sahiptir. Müzeciliği çağın getirdiği teknolojik iletişim biçimlerine ve araçlarına adapte ederek, bu alanda bir örnek teşkil edecektir. Bu sayede üniversitemiz ve fakültemizin bilinirliliği ile marka değerine katkı sağlayacak başlı başına bir dönüşüm projesi olacaktır” dedi.

Bir yılda yüze yakın ürünü koleksiyonuna ekleyen müze, sergileme hazırlıklarını devam ettirmekte ve her geçen gün koleksiyonuna bağışçılar sayesinde nadide parçalar eklemektedir.

