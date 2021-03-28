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Gaziantep'te, hayvanlara özel `park'

DHA

Gaziantep'te, hayvanlara özel `park'


Hasan KIRMIZITAŞMustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi'nin, hayvan sahiplerinin evcil kedi ve köpeklerini rahat şekilde gezdirebilmeleri ve eğitim yapabilmeleri amacıyla açtığı `Pet Park´ yoğun ilgi görüyor. Şehrin kalabalığında köpeklerini gezdirecek yer bulmakta zorlanan hayvanseverler, Pet Park'ta kedi ve köpekleri ile diledikleri gibi ilgilenerek vakit geçirme fırsatı buluyor.
Şehitkamil Belediyesi´nin İbrahimli Mahallesi'nde hayata geçirdiği aynı anda 140 kedi ve köpeğin faydalanabildiği Pet Park, hayvanseverlerin beğenisini kazandı. Belediye tarafından tasarlanan 3 bin 539 metrekare park alanında, kedi ve köpekler için 24 farklı aktivitenin yer aldığı ahşap eğitim parkurları da bulunuyor. Hayvanseverler için bank ve yeşil alan olan parkta, köpekler için ise, 2 bölümde tahterevalli, lastik atlama, standart atlama, atlama duvarları, standart tünel, köpek yürüyüş parkuru, tırmanma, slalom set, bar slalom, denge basamağı bulunuyor. Hayvanseverler burada hem köpekleriyle ilgilenip hem de keyifli vakit geçiriyor.
'İKİNCİ PET PARKI DA DEVREYE SOKACAĞIZ'
Vatandaşların ilgi gören parka açıldığından bu yana çok rağbet gösterdiğini ifade eden ve en kısa zamanda farlı bölgelerde yeni Pet Park'lar oluşturacaklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şöyle konuştu:
"Pandemi döneminde vatandaşlarımız evde kaldığı için evcil hayvanları olan kardeşlerimiz çok büyük sıkıntı yaşadı. Normal şartlarda yaz ve kış aylarında köpeklerini dışarı çıkartmak isteyen hemşerilerimiz normal parklarımızda sorunlar yaşıyordu. Hayvanın tasmasını bıraktıkları zaman köpekten ve kediden diğer vatandaşlarımız korku yaşıyordu. Biz soruna çözüm olarak sırf köpeklere yönelik bir park yaptık ve adını 'Pet Park' koyduk. Şu anda içerisinde bulunduğumuz alan iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Özellikle kalıp olarak büyük ve küçük şeklinde ayırabilecek şekilde, kendi kategorilerinde rahatlıkla enerjilerini boşaltabilecekleri bir mekan oluşturduk. Bu iki alan hafta sonları ve akşam iş çıkış vakitlerinde çok büyük rağbet görüyor. Bunun da bir ihtiyaç olduğunu görünce böyle bir proje yaptık. Burada gördüğünüz üzere yalnızca ağaçlıklar değil, hayvanların eğitebileceği nitelikteki oyun grupları da var. Burası yetmemeye başladı. O yüzden ikincisini planladık ve en kısa sürede devreye alacağız. Vatandaşlarımız gittikleri parklarda kendi ihtiyaçlarını görecek, evcil hayvanları ile ilgili yapacağı çalışmalar için ise bu alanları kullanabilecekler. Vatandaşlarımızla görüştüğümüzde geri dönüşlerden çok mutlu olduklarını ve bu gibi alanların sayısının arttırılmasını istiyorlar. Biz de fiziki şartların müsait olduğu alanlarda bu gibi alanların sayısını arttıracağız."
'TEMİZ VE DÜZENLİ BİR ORTAMDA GEZİYORLAR'
Köpeğini temiz ve düzenli bir ortamda gezdirmek için Pet Park alanına geldiğini ifade eden Erkan Aksal, "Bu alanın kesinlikle çok büyük bir faydası var. Hayvanlarımız için güzel bir faaliyet oluyor. Hayvanlarımız sokakta gezdiği zaman, sokaktaki atılmış olan atık yemlerden yiyerek sıkıntıya girmiyor. Burada gayet temiz ve düzenli bir şekilde geziyorlar. Başkanımıza bu alanları yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Bu alanlarda her gün rutin bakımlar yapılıyor ve hayvanlar için yemler bırakılıyor. Park içerisinde köpekler için bir takım platformlar var. Bu platformlarda köpekler eğitim alabiliyorlar. Bu alanlar ayrıca köpeklerin sosyalleşmesine olanak sağlıyor" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Mustafa KANLI
2021-03-28 12:35:43

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