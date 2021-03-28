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Şehitkamil'de hayvanlar için özel park Nitelikli park toplam 3 bin 539 metrekare büyüklüğüne sahip

İHA

Şehitkamil'de hayvanlar için özel park Nitelikli park toplam 3 bin 539 metrekare büyüklüğüne sahip

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evcil hayvanlara özel park yapılarak hizmete açıldı
İbrahimli Mahallesi'nde yapımına kısa süre önce Şehitkamil Belediyesi tarafından başlatılan Pet Park, tamamlanarak hayvanseverlerin kullanımına sunuldu. Şehitkamil Belediye Başykanı Rıdvan Fadıloğlu'nun talimatıyla yapılan Pet Park, hayvanseverlerin yüzünü güldürdü.
Toplam 3 bin 539 metrekare büyüklüğe sahip, iki bölümden oluşan Pet Park içerisinde; küçük ve büyük köpekler için rampa, halka, tünel, merdiven ve çeşitli eğitim figürlerinin bulunduğu 24 adet farklı ahşap eğitim parkuru bulunuyor.
Evcil hayvanlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olan park koşullarını deneyimleyen hayvanseverler ise park için Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Hayvan sahiplerinin Pet Park’a sahip çıkması gerektiğini, temizliği konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan hayvansever Bekir Güler Aslan, “Pet Park, hayvanlarımız için çok güzel oldu. Burası gerçekten hayvanlarımız için sosyal bir alan oldu. Bu parka gelip gözümüz arkada kalmadan rahatlıkla hayvanlarımızın oynamalarını, sosyalleşmelerini sağlayabiliyoruz. Gerçekten de bu park ihtiyacımız olan bir şeydi. Çünkü halk arasında hayvanlarımızı gezdirdiğimiz zaman herkes aynı tepkiyi gösteremiyor. Huylananlar, korkanlar olabiliyordu. Burada herkes gönül rahatlığıyla hayvanını getirip güzel bir şekilde hayvanını gezdirebiliyor. Şunu da belirtmek istiyorum, yapılan iyi işlerin korumasını becermemiz gerekiyor. Hayvanlarımızın pisliğini, çöp poşetlerini ortada bırakmamamız gerekiyor. Bizler, hayvanlarımız için yapılan bu parkı temiz tutmamız gerekiyor. Bu konuda hayvanlarını parka getiren insanlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Çünkü bu park, hayvanlarımız için yapıldıysa buranın koruması da bizlere düşüyor. Ben, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na hayvanlarımız için böylesine anlamlı bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Pet Park’ın hayvanlar için önemli bir yer olduğunun altını çizen Ece Gür isimli vatandaş ise, "Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, böylesine anlamlı bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyor ve bu gibi parkların daha da çoğaltılmasını talep ediyorum. Burada hem hayvanlarımız sosyalleşiyor hem de bizler için güzel bir ortam oluyor. Sonuçta onlar da bir canlı. Bu canlılarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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