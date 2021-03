Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı

Gaziantep'te polis uygulamasında durdurulan bir aracın sürücüsün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Aracın sürücüsü ile araçtan inerek polisten kaçmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan araçtan inerek kaçmaya çalışan M.Y. isimli şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakaladı. Ekipler kaçan M.Y ve araçta bulunan S.K isimli şahısları gözaltına alırken, şahısların üzerinde ve araçta toplam 118 gram metamfetamin maddesi, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Araç sürücüsü olan S.K.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edilirken her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

