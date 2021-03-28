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Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu

DHA

Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP savunmasının kahraman isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 101'inci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Şahinbey Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, milletvekilleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askerler, gaziler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Şahin Bey anısına askerler tarafından saygı atışı yapılırken, öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu,
Gaziantep´in kurtuluşu için verilen mücadelede şehit düşenlere duaların edildiği tören, Şahin Bey'in Bostancı Mahallesi'ndeki ailesine ait evin restore edilerek dönüştürüldüğü müzenin açılışı ile sona erdi.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-03-28 16:05:36

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