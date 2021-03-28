16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, kendisini kilitlediği odasında çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyen lise öğrencisi Burak U. (16), yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ailesi ile tartıştığı iddia edilen Burak U., kapıyı üzerine kilitlediği odasında çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Burak U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü ile ailesini yasa boğan Burak U.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-03-28 16:14:09



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