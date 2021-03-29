Suriyeli Ahmed, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu Ahmed Neccar, kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Gaziantep'in İslahiye ilçesine yerleşen Ahmed Neccar, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi´nde yürürken kaldırımda içinde bir miktar para olan cüzdan buldu. Ahmed Neccar, içerisindeki kimlikten cüzdanın İbrahim Kurt'a ait olduğunu belirledi. Neccar daha sonra cüzdanı adresini öğrenerek yanına gittiği Kurt'a teslim etti.

Ahmed Neccar, cüzdanın sahibine ulaşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kaybettiği cüzdanına kavuşan Kurt ise duyarlılığından dolayı Neccar'a teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-03-29 13:18:21



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