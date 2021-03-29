Kompleks boşaltıcı fizyoterapi programı SANKO Üniversitesi Hastanesi Lenfödem Fizyoterapisti Çiçek: “Kronik ve ilerleyici bir hastalık olan lenfödem tedavisinde en geçerli yöntem kompleks boşaltıcı fizyoterapi programıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kompleks boşaltıcı fizyoterapi programı SANKO Üniversitesi Hastanesi Lenfödem Fizyoterapisti Çiçek: “Kronik ve ilerleyici bir hastalık olan lenfödem tedavisinde en geçerli yöntem kompleks boşaltıcı fizyoterapi programıdır”

İHA

Kompleks boşaltıcı fizyoterapi programı SANKO Üniversitesi Hastanesi Lenfödem Fizyoterapisti Çiçek: “Kronik ve ilerleyici bir hastalık olan lenfödem tedavisinde en geçerli yöntem kompleks boşaltıcı fizyoterapi programıdır”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Lenfödem Fizyoterapisti Ceyda Çiçek, kronik ve ilerleyici bir hastalık olan lenfödem tedavisinde en yaygın ve geçerli yöntemin, Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi (KBF) Programı olduğunu söyledi.
Lenfödem Fizyoterapisti Çiçek, lenfödem hastalığı ve tedavisi ile ilgili yaptığı açıklamada, lenfödemin çeşitli nedenlerle lenfatik sistemin bütünlüğünün bozulması sonucu proteinden zengin sıvının hücreler arası boşluklarda birikmesi ile kendini gösteren bir hastalık tablosu olduğunu belirtti.
Çiçek, “Lenfödem başlarda sadece dokuda şişlik oluşması şeklindeyken, tedavi edilmediği taktirde ilerleyerek, cilt bozulmaları ve yaraların eşlik ettiği bir tabloya dönüşmektedir” dedi.
Lenfödem tipleri
Lenfödemin iki tipi olduğunu anımsatan Çiçek, “Primer Lenfödem, bebek anne karnında büyürken lenfatik sisteminin yetersiz gelişmesi sonucu oluşur ve lenf sistemindeki yetersizliğin büyüklüğüne göre bebek direkt lenfödemli doğabilir veya ilerleyen yaşlarda lenfödem açığa çıkabilir. Sekonder lenfödemi ise sağlıklı lenfatik sistemin sonradan yapılan bir müdahale ile bütünlüğünün bozulması sonucu açığa çıkmaktadır” şeklinde konuştu.
Günümüzde lenf sistemine en çok zarar veren girişimlerin kanser teşhis (lenf nodülü biyopsisi) ve tedavi (lenf nodüllerinin alınması, radyoterapi, kemoterapi) yöntemleri olduğunu kaydeden Çiçek, “Bunun yanında travma, yanık, tekrarlayan enfeksiyonlar, toplar damar yetmezliği, anormal yağ dokusu artışı (lipödem) gibi faktörlere bağlı olarak da lenfatik sistemin bütünlüğü bozulabilir ve lenfödem açığa çıkabilir” ifadelerini kullandı.
Lenfödem sadece şişlik değil bir hastalıktır
Lenfödemin sadece şişlik değil bir hastalık olduğuna dikkat çeken Çiçek, şu bilgiyi paylaştı:
"Şişen vücut bölgesinin ebadı genişler, ağırlığı artar ve doku beslenmesi bozulduğu için ciltte bozulmalar oluşur. İleri evrelerinde yaralar açılır. Büyüyen vücut bölgesi estetik açıdan görünümü bozar, hareketi engeller, eklem ağrılarına neden olur ve sonuçta günlük yaşam aktivitelerini zorlaştırarak yaşam kalitesini düşürür.”
Lenfödemin belirtileri ve tanısı
Lenfödemin en önemli belirtisinin şişlik olduğunu, ilk dönemlerde dinlenme ile geçtiğini, zamanla kalıcı hale geldiğini ve doku sertleşmesinin eşlik ettiğini anlatan Çiçek, şöyle devam etti:
"Bunun yanında hastanın hikayesi çok önemlidir. Lenfödem en sık kol ve bacakta ortaya çıkarken; gövde, başboyun bölgesi ve genital bölgede de gelişebilir. Birden fazla bölgenin aynı anda etkilenmesi de söz konusu olabilir. Erken evrede etkilenen alandaki şişlik ve hasta hikayesi, teşhis için en önemli iki kriterdir. Hekim, hastanın semptomlarını, tıbbi geçmişini ve vücudun etkilenen bölümünü değerlendirir ve tanıyı kesinleştirmek için ultrasonografi, venöz doppler ultrasonografi, lenfosintigrafi gibi tetkiklerden bir ya da birkaçını isteyebilir.”
Lenfödem tedavisi
Günümüzde lenfödem tedavisinde en yaygın ve geçerli yöntemin Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Programı olduğunu vurgulayan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son yıllarda değişik cerrahi yöntemler de geliştirilmiştir. Fakat bu cerrahi yöntemlerin başarıya ulaşabilmesi için mutlaka KBF ile desteklenmesi gerekmektedir. KBF, uluslararası sertifikasyon programları ile uygulama yetkinliği kazanmış fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. KBF, manuel lenf drenajı, cilt bakımı, basınç uygulaması ve egzersizden oluşan bir tedavi protokolüdür. Bu dört parametrenin her tedavi seansında uygulanması gerekmektedir. KBF, yoğun faz ve koruma fazı olmak üzere iki fazda uygulanmaktadır. Yoğun faz, lenfödemin indirilmesi için manuel lenf drenajı, cilt bakımı, kompresyon bandajı uygulaması ve terapatik egzersiz, fizyoterapist tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda bu dönemde hastaya manuel lenf drenajı, bandajlama, bası giysisinin kullanımı ve egzersizler konusunda eğitim verilir. Lenfödemin şiddetine göre 10 30 seans arası sürebilir. Koruma fazı olarak da adlandırılan ikinci aşamada ise yoğun fazda elde edilen kazanımların korunması ve/veya artırılması için hasta tarafından drenaj ve basınç uygulamasının yapıldığı dönemdir. Bu aşamada hasta kendisine özel tasarlanmış ve örülmüş bası giysisi kullanır. Koruma fazı mevcut koşullarda ömür boyu sürmektedir.”
Çiçek KBF’nin etken fark etmeksizin (primer/sekonder lenfödem) bütün lenfödem tablolarında kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu bildirdi.
Lenfödemi veya lenfödem gelişme riski olanlara uyarı
Amaçlananın basit önlemlerle bireyi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı korumak ve yaşam kalitesini artırmak olduğunun altını çizen Çiçek, bireylerin günlük yaşamda genel olarak dikkat etmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı:
Lenfödem, bağışıklık sisteminin etkilendiği bir hastalıktır. Bu nedenle hijyen koşullarının sağlanması çok önemlidir. Kulak, ağız, burun ve genital bölge (özellikle kadınlar için) hijyenine dikkat edilmelidir. Böcek ısırıkları, kedi ve köpek tırmalamalarına karşı kendinizi korumalısınız. Herhangi bir yaralanma durumunda ilgili bölge sabunlu su veya serum fizyolojik ile yıkanıp, steril sargı bezi ile kapatılmalıdır. Gerekirse sağlık kuruluşlarından destek alınmalıdır. Etkilenmiş bölge ıslak ve nemli bırakılmamalıdır. Yumuşak bir havlu yardımı ile mutlaka kurulanmalıdır. Kıyafetlerin (özellikle iç çamaşırları) cilt üzerinde sıkışma izi bırakmayacak şekilde bol olmasına, lastik kısımlarının sıkmamasına özen gösterilmelidir. Etkilenmiş bölgenin aşırı derecede güneşe maruz kalmamasına dikkat edilmelidir. Sauna, hamam, kaplıca gibi sıcak ortamlardan uzak durulmalıdır. Sıcak su torbası gibi uygulamalar etkilenmiş alan üzerine yapılmamalıdır. Cilt temizliğinde pH değeri nötral veya düşük olan (pH 55.5) özel sabunlar kullanılmalıdır. Cilt temizliğinde aşırı ovma hareketinden kaçınılmalıdır. Cildin nemlendirilmesine önem gösterilmeli ve pH değeri nötral veya düşük (pH 55.5) nemlendiriciler tercih edilmelidir. Etkilenmiş bölgeden enjeksiyon, tansiyon ölçme vb. işlemler yaptırmamaya özen gösterilmelidir. Etkilenmiş bölgenin çevre ölçümleri en az ayda iki kez yapılmalı ve ölçümleri kaydedilmelidir. Anlamlı bir değişiklik gözlemlendiği takdirde (şişlikte artma veya azalma) fizyoterapistinizle görüşünüz. Uçakla seyahat edecekler mutlaka bası giysisini giymelidir. Kompleks boşaltıcı fizyoterapi tedavi küründen sonra bandajlama, bası giysisi kullanımı, terapatik egzersiz ve selfmanuel lenf drenajı uygulamalarına fizyoterapist önerileri dahilinde devam edilmelidir. Hangi nedenle olursa olsun bir sağlık merkezine başvurulduğunda ilgili sağlık personeli durum ve risk faktörleri hakkında mutlaka bilgilendirilmelidir.”
Çiçek, lenfödem hastalığı ve tedavisi ile ilgili detaylı bilgi, değerlendirme ve tedavi için SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvurulabileceğini, sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli Ahmed, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Suriyeli Ahmed, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim ...
Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Kazada hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı Feci kaza bir aileyi paramparça etti
YEREL HABERLER Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ...
Paletli yüzmede 6 madalya Şehitkâmil’in 2 sporcusu Türkiye 1.’si Sualtı sporlarında yeni sezon yeni başarılar
YEREL HABERLER Paletli yüzmede 6 madalya Şehitkâmil’in 2 sporcusu ...
Gastronomi kentinde düşük kalorili lezzet: Soğuk baklava Pandemi döneminde soğuk baklavaya talep arttı Talep artınca üretim iki katına çıkarıldı Kalorisi az, hafif, lezzeti farklı
YEREL HABERLER Gastronomi kentinde düşük kalorili lezzet: Soğuk ...
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 ...
Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, öldü
YEREL HABERLER Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, ...
17 yaşındaki gencin sır ölümü
YEREL HABERLER 17 yaşındaki gencin sır ölümü
Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak
Virajı alamayan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk ...
16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Burak, odasında intihar etti
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
YEREL HABERLER Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü ehliyetsiz ...
Şehitkamil'de hayvanlar için özel park Nitelikli park toplam 3 bin 539 metrekare büyüklüğüne sahip
YEREL HABERLER Şehitkamil'de hayvanlar için özel park Nitelikli park ...
Gaziantep'te, hayvanlara özel `park'
YEREL HABERLER Gaziantep'te, hayvanlara özel `park'
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Yaralı tilkiyi tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli
YEREL HABERLER Yaralı tilkiyi tedavi etti, doyurdu, doğaya ...
Sahnelerden uzak kalan sanatçılar klipte bir araya geldi Pandemi sürecinde iptal olan konser ve organizasyonları sonrası zor günler yaşayan sanatçılar çektikleri klipte bir araya gelerek özlem giderdiler
YEREL HABERLER Sahnelerden uzak kalan sanatçılar klipte bir araya ...
Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze
YEREL HABERLER Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze
Kaymakam Mutlu irmik helvası dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu irmik helvası dağıttı
Seyyar simitçiler yasakları özlüyor Seyyar Simitçi İbrahim Yoğun: "Kendi açımdan baktığımda o, 5 gün daha iyiydi, çünkü insanlar o 5 güne her şeyi sığdırmak istiyordu"
YEREL HABERLER Seyyar simitçiler yasakları özlüyor Seyyar Simitçi ...
Gaziantep protokolü basketbolda hünerini sergiledi
YEREL HABERLER Gaziantep protokolü basketbolda hünerini sergiledi
HKÜ’den Dijital İletişim Müzesi atağı
YEREL HABERLER HKÜ’den Dijital İletişim Müzesi atağı