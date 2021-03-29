Cami hırsızı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 5 farklı camiden ses sistemi ve kamera kayıt cihazları çalan şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan 5 ayrı camiden ses sistemi ve kamera kayıt cihazlarını çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramalar sonucu ise çalıntı malzemeler ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.