Adam Voleybol Play Off'ta

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig’inde Gaziantep’i temsil eden Adam Voleybol, TED Ankara Kolejlileri 30 mağlup etti ve normal sezonun bitimine bir hafta kala playoff’u garantiledi.

İlk kez mücadele ettiği Kadınlar 1. Lig’inde başarılı bir sezon geçiren sarı lacivertli takım, Gaziantep’in adını playoff’a yazdırmayı başardı. Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşamaya çok iyi başlayan Adam Voleybol, ilk seti 2522 kazandı. İkinci sette de zorlanmayan sarı lacivertliler 2513 kazanarak durumu 20’a getirdi. Son sette ise daha rahat oynayan sarı lacivertliler 2519 kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından galibiyet sayısını 13’e çıkarak Adam Voleybol adını playoff gruplarına yazdırdı.

İlk sezonda büyük başarı

Adam Voleybol ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1. Lig’inde başarılı bir sezon geçirdi. Sarı lacivertli takım ligin köklü birçok takımını geride bırakarak playoff gruplarında mücadele edecek. Bu hafta oynanacak son hafta maçlarının ardından federasyonun açıklayacağı program beklenecek.

Adam Voleybol sezonun son maçında kendi evinde Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ile Cumartesi günü 16.00’da karşılaşacak.

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