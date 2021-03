Şehitkamil’de geleceğe nefes olacak fidanlar, toprakla buluşturuldu

Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında 22. Etap Şehitkamil Ormanı, Alparslan Mahallesi’nde oluşturuldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandemi dolayısıyla az sayıda görevliyle dikimi geçekleştirilen karaçam, zeytin ve badem fidanlarına can suyu verdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 11 sene önce hayata geçirilen ‘Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil’ projesi kapsamında binlerce fidan daha toprakla buluşturuldu. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 22. Etap Şehitkamil Ormanı, Alparslan Mahallesi’nde oluşturuldu. Toplam 92 bin 637 metrekare alan üzerine kurulan 22. Etap Şehitkamil Ormanı’nın fidan dikim programı, pandemi tedbirleri doğrultusunda az sayıda katılımla yapıldı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerine toplam 4 bin 630 fidan dikildi. Proje kapsamında bugüne kadar kurulmuş olan 21 etap ormanda toplam 2 milyon 62 bin 72 metrekare alan üzerinde 193 bin 154 adet fidanı toprakla buluşturuldu.

“Bu bölgenin tamamını yeşillendiriyoruz”

Fidan dikim töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gönül isterdi ki her zamanki coşkusuyla daha kalabalık bir ortamda ağaçlandırma çalışmasını gerçekleştirelim. Ancak 1 yılı aşan bir süredir pandemi sürecinde sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla bu etkinliğimizi kalabalık olmadan ama tüm katılımcı olan kardeşlerimizi de hesap ederek, onların adına birer fidan dikebilecek şekilde bir organizasyon gerçekleştirdik. Pandemi süreci başladığından beri 21. etapta olduğu gibi 22. etapta da aynı şekilde devam ettirdik. Ümit ediyoruz inşallah bu sene ile birlikte bu sıkıntı ortadan kalkar, eskisi gibi yeniden hep beraber herkes kendi ağacını kendi eliyle diker. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren bu etkinliği çok önemsedik. Her yıl Mart ve Kasım aylarında bu ağaçlama faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bugünkü ağaçlama yapacağımız bölge de geniş bir alan. Otoyola paralel olan, otoyolun koruma bandının dışında kalıp da belediye sınırları içerisindeki koruma bandındaki alan. Bir ucunda Beykent’ten başlayıp, diğer ucunda Gazikent Kıraçtepe noktasına kadar giden bir bölge. Yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafenin tamamında, belirli alanlarda daralıp, belirli alanlarda genişleyen bu bölgenin tamamını yeşillendiriyoruz. Buralarda şimdi yapılaşmalar artmaya başladı. Bu noktada hem araçların gürültü kirliliğini önlemek adına hem de temiz hava açısından bu noktada yeşillendirme çalışması gerçekleştiriyoruz. Amacımız, daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir Şehitkamil’i hep birlikte inşa etmek. Ben burada tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 22. Etap Şehitkamil Ormanı’mızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bizden sonraki nesiller de bu fidanların gölgesinden yararlanır” diye konuştu.

