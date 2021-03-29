Prof. Dr. Duru Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin profesyonel ve dinamik hekim kadrosuna katılan Prof. Dr. Mehmet Duru hasta kabulüne başladı.

Teknolojik alt yapısı, donanımı ve gerçekleştirdiği birbirinden nitelikli operasyonları ile de bölgede sağlık turizmi açısından önemli bir merkez konumunda olan Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin Acil Servis Ünitesi acil tıp uzmanlarından oluşan akademisyen kadrosu ve yenilenen teknolojik altyapısı ile sağlık hizmetlerine kesintisiz olarak devam ediyor. Son olarak ise Prof. Dr. Mehmet Duru, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin profesyonel ve dinamik hekim kadrosuna dahil oldu.

1970 yılında Adana’da doğan Prof. Dr. Duru, 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 19951997 yılları arasında Şırnak ilinde mecburi hizmetini yerine getirdi. 2014 yılında Profesör Doktor unvanını alan Duru Acil Tıp alanında ve akademik camiada tanınan bir hekim olduğu gibi, uluslararası ve ulusal manada bir çok eserin ve makale kaleme aldı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Türkiye üyesi olan Prof. Dr. Duru’nun ilgi alanları ise Toksikoloji, Acil USG, Acil Kardiyoloji ve Acil Nöroloji olarak sınıflandırılmaktadır.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin yenilenen Acil Servis Ünitesi, yaklaşık 470 metre kareyi aşkın kapalı alana sahip olduğu gibi, resüsitasyon ve detoksifikasyon birimleri, birisi VIP olmak üzere 10 adet acil gözlem ve tedavi odası, 5 adet acil müdahale odası mevcuttur. Yenilenen Acil Servis Ünitesi, akademisyen kadrosu ve multi disipliner anlayışı ile hastalara şifa dağıtıyor.

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