Polis hırsızlara göz açtırmıyor

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Gaziantep’te kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen 1 kapkaç ve 1 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili, çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve S.S. adlı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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