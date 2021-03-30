GKV’de kitap kurtları ödüllendirildi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 57’inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, kütüphaneyi kullanarak en çok kitap okuyan öğrencilerini ödüllendirdi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, öğrencileri kutlayarak okuma alışkanlığını bir yaşam felsefesi haline getirmelerini istedi.

57’inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kütüphaneyi en fazla kullanan ve en çok kitap okuyan öğrencileri belirleyerek ödüllendirdi. Kutlamalar kapsamında en fazla kitap okuyan öğrencilerden Veronika Toğuz, Asya Aynur Göktekin, İzem Biba, Candan Düzen, Özge Uygur, Ali Emir Aslan, Esma Utanır , Mehmet Safa Ata'ya ödüllerini GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki takdim etti. GKV Özel Okulları öğrencilerinin, kitap okuma alışkanlığını sürdürmeye ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmeye devam edeceklerine inandığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Gaziantep’in ve ülkemizin en zengin kütüphanelerinden birisine sahip olan GKV Özel Okulları kütüphanesi pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenmiş ve öğrencilerin keyifle istedikleri kitaplara ve kaynaklara ulaşabilecekleri bir ortam haline getirilmiştir. Burada öğrencilerimiz alınan önlemlere uyarak kitap okuma, araştırma yapma ve kaynakları tarayarak yürüttükleri projeleri için gerekli kaynakları bulma konusunda çok şanslı. Kütüphanemiz sadece kurumumuz öğrencilerine değil, aynı zamanda bölgemizde yer alan diğer okul öğrencilerimize de hizmet vermektedir. Geleneksel hale getirdiğimiz en fazla kitap okuyan ve okul kütüphanesinden en fazla faydalanan öğrencilerimize yönelik ödüllerimizi bu yıl da başarılı öğrencilerimize takdim ettik. Öğrencilerimizi kutlar kitaplarla inşa edilmiş yarınlar dileriz” diye konuştu.

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