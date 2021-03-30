Gaziantep'te kaçak kazıya 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir evin zemininde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında 5 kişi, evin zeminini kazarken yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen 1 dedektör ile çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-30 09:42:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.