Define avcısı 5 şüpheli yakalandı

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Gaziantep’te bir ikamette kaçak kazı yaparak define arayan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesinde bir ikamette kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olay yerinde yapılan aramada 1 adet el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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