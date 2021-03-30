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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlar çaldıkları tabletten alınan sinyal ile yakaladı

İHA

Hırsızlar çaldıkları tabletten alınan sinyal ile yakaladı

Gaziantep’te 3 farklı hırsızlık olayının faili olan 3 şüpheli, çaldıkları tabletten gelen sinyal sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait çalınan tabletten gelen sinyal üzerine söz konusu adreste yaptıkları incelemeler sonucu 4 adet akü, 2 adet güvenlik kamerası, 1 adet bilgisayar kasası, monitör, 1 adet tüfek, tablet, harddisk, uydu alıcı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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