Ülseratif kolit nedeniyle hayatı kabusa döndü

Mardin Dargeçit’te yaşayan 26 yaşındaki Hacer Taş, Ülseratif kolit nedeniyle geçen yıl Mayıs ayında çeşitli şikayetlerle uzun süre mücadele etti. Dargeçit, Gaziantep'te gerçekleştirilen tedavi ile ağrılarından kurtularak, sağlığına kavuştu.

Mardin’de yaşayan Hacer Taş, Ülseratif kolit rahatsızlığı nedeniyle kanlı ishal, karın ağrısı, kramp girme, kilo kaybı ve günde yaklaşık 40 kez tuvalete çıkma şikayetleriyle uzun süre mücadele etti. Bu süre zarfında yaklaşık 20 kilogram kilo kaybeden Hacer Taş, Medical Park Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk’a tavsiye üzerine gelerek başvurdu. Kolonoskopi işlemi sonrasında kalın bağırsağın büyük bir kısmına yayılmış olan Ülseratif Kolit (Pankolit) tanısı ile tedavisi gerçekleştirildi. Tedavi öncesinde bağışıklığı oldukça zayıflamış olan hasta, Pankolit tedavisi ile birlikte nadiren görülen ve zor tedavi edilen CMV (Sitomegalovirus) enfeksiyonu tanısı konularak aynı anda tedavi edildi. Yemek borusunda da yaralar olan Hacer Taş, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk’un gerçekleştirdiği başarılı tedavi ile sağlığına kavuştu. Hacer Hanım Prof. Dr. Koruk’un ilgisinden ve profesyonel yaklaşımından çok memnun olduğu ifade etti. Medical Park Gaziantep’in hemşirelerinden yardımcı personeline kadar oldukça memnun olduğunu belirten Hacer Hanım böyle zor bir hastalığı yendiği için herkesin gönül rahatlığı ile bu hastaneye başvurabileceğini belirtti.

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