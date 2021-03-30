ATV motoru dereye uçtu: 1 ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ATV motoru ile köyüne gitmek isterken kaza yaptıktan sonra taklalar atarak yol kenarındaki dereye uçan adam hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ATV motoru ile ikamet ettiği köyüne doğru hareket halinde olan Hilmi D. (45), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar attı. Taklalar atan ATV aracı, savrularak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu Jandarma ekipleri ile sağlık ekiplerine bildirdi.



Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hilmi D.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Hilmi D., Nurdağı'nda yapılan ilk müdahalelerin ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hilmi D.'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Evli olduğu öğrenilen Hilmi D.'nin memleketi Nurdağı'nda defnedileceği belirtildi.

Olayla ilgili çaplı inceleme başlatıldı.

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