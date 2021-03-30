İşte kısıtlamada dikkat edilmesi gerekenler Risk haritasında kırmızıya dönen Gaziantep'te uyulması gerekenleri Vali Gül duyurdu

Türkiye'nin risk haritasında sarı renkten kırmızıya dönen Gaziantep'in çok yüksek riskli iller arasına girmesinin ardından uygulanacak kısıtlamalar ve dikkat edilmesi gerekenleri Vali Davut Gül sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Davut Gül, paylaşımlarında daha dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, sarıdan kırmızı renge dönen kentte uygulanacak kısıtlama ve kurallar gibi vatandaşların merak ettiği konular hakkında bilgilere yer verdi. Gül paylaşımlarında, “Hepimiz kurallara uyarsak sıkıntılı günler daha çabuk geride kalacak. Birbirimizi suçlayarak bu sorunun üstesinden gelemeyiz. Herkes azami dikkat göstersin lütfen” ifadelerini kullandı.



Kafe ve halı sahalara uyarı

Vali Gül, halı saha, yüzme havuzu, internet kafe ve benzeri yerler gerekli tedbirleri almak şartıyla hafta içi çalışabileceklerini belirterek, "Halı saha, yüzme havuzu, internet kafe vb. yerler gerekli tedbirleri almak şartıyla hafta içi çalışabilecektir. STK’lar daha önceden belirlenen kurallara uyarak genel kurullarını yapabilecekler. Ramazan ayında yeme içme mekanları sadece paket servisi yapabilecektir" ifadelerini kullandı.



“Masalarda 2 kişi oturacak”

Hafta sonu için nikah tarihi alanlar hakkında da uyarılarda bulanan Gül, “Bu hafta sonu (34) nikah için gün alanlar kişi sayısına uymak şartıyla (50 kişi) yapabileceklerdir. Daha önceki sokağa çıkma yasağında açık olan işletmelerle muafiyeti olan kişiler aynı şekilde devam edecektir. Yeme içme mekanlarında masalarda 2 kişi aynı anda oturabilecektir” ifadelerine yer verdi.



Hafta sonu kısıtlamaları başlıyor

Hafta sonunda kısıtlamaların yeniden başlayacağı da hatırlatan Gül'ün mesajında "Yeme içme mekanları hafta içi 07.0019.00 saatleri arasında kurallara uyup tedbirleri almak şartıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecekler. 19.0024.00 saatleri arası paket servisi yapılabilecektir. Cuma 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır" denildi.

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