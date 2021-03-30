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Kişisel gelişim uzmanından rehber olacak kitap: "Mümküne beş kala"

İHA

Kişisel gelişim uzmanından rehber olacak kitap: "Mümküne beş kala"

Aile, ilişki ve iletişim danışmanı Demet Kolkılıç’ın, danışan seansları ve mesleki birikimlerini harmanlayarak hayatın sorumluluğu almak isteyenlere rehber olacak bir kitap yazdı. kolkılıç'ın kaleme aldığı “Mümküne Beş Kala” isimli kitap raflardaki yerini aldı.
Kişisel Gelişim, ilişki ve iletişim Uzmanı Demet Kolkılıç tarafından kaleme alınan ve Serencam Yayınları’ndan çıkan eser, akıcı üslubu ve sade anlatımıyla, kendini geliştirmek ve hayatının sorumluluğunu eline almak isteyenler için bir rehber niteliğini taşıyor. Kişisel Gelişim, İlişki ve İletişim Uzmanı Demet Kolkılıç'ın yıllarının birikiminin kaleme alındığı kitapta, danışanların da desteğiyle edinilen tüecrübelerle değişim ve gelişim ile ilgili önemli bilgiler yer alıyor.
İlk kitabının okurla buluşmasından duyduğu mutluluk ve heyecanı dile getiren Yazar Demet Kolkılıç şunları kaydetti:
“Bir Kızılderili atasözü vardır, 'Duranlar, yürüyenlerden daha fazla ses çıkarır' diye. Bu söz, gelişime ve değişime kapalı insanların durumunu ifade eden en güzel sözlerden birisidir. Yerinde saymak, kendine yeni hiçbir şey katmamak, bir insanın kendine ve yaşadığı topluma yapacağı en büyük ihanettir desek abartmış olmayız. Dikkat ederseniz, gündem, duranların çıkardıkları seslerle dolu haberlerden geçilmiyor. Öfkesini kontrol edemeyenler, sevdiğinin canına sevgisini bahane ederek kastedenler, hakkı olduğunu düşünerek başkasının malına el uzatanlar gibi. 'Mümküne Beş Kala’ ile insanın kendi dünyasına karşı bir farkındalık oluşturması için yol açmak istedim. Hayatımız tamamen kendi kontörlümüzde. Neye dönüşmek istiyorsak bunu biz belirliyoruz. İyi ve başarılı olmak olanaksız değil. Mümküne çok az var. Bunu fark etmek kendimiz adına yepyeni bir başlangıç olacaktır.”

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