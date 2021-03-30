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Gaziantep'te vaka artışı önlenemiyor Vali Gül, artan vakalar nedeniyle tam kapanmanın gelebileceğini söyleyerek uyardı

İHA

Gaziantep'te vaka artışı önlenemiyor Vali Gül, artan vakalar nedeniyle tam kapanmanın gelebileceğini söyleyerek uyardı

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Gaziantep'te hayata geçirilen kırmızı çizgi uygulamasında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs ile ilgili tam kapanmanın gelebileceğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulamaya geçirilen ve Gaziantep'te de gerçekleştirilen yaya geçitlerine kırmızı çizgi etkinliğine katıldı. Burada polis ve öğrencilerle birlikte yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizerek araç sürücülerine yönelik mesaj veren Gül, "Bugün de İçişleri bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatıyla tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yayaların kırmızı çizgimiz olduğuna dair bir mesaj vermek istiyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte, yaya geçidine kırmızı bir çizgi çekeceğiz ve bu kırmızı çizgimizi de bütün Gaziantep’e bütün Türkiye’ye ilan etmiş olacağız" dedi.
Vali Gül, gazetecilerin kısıtlamalarla ilgili soru üzerine ise her geçen gün daha da endişelendiren korona virüs tablosu ile ilgili bilgiler vererek, uyarılarda bulundu. Tam kapanmanın gelebileceğini belirten Gül, "Rakamlar ilk açıklandığında biz ilk 100 binde 27’lilerdeydik. Sonra da 100 binde 100’lerin üzerine çıktık. Sarı ile başladık, turuncuyla devam ettik ve maalesef kırmızı listeye girdik. Dün akşam alınan kararlar var. Bu kararları da Gaziantep’te en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Sorun küresel bir hastalık var. Bununla baş edebilmek için de bireysel tedbir işin yüzde 90’lık kısmı. Kurallara uymazsak, vaka sayılarımız artarsa da şu an yüzde 50 ile çalışan yeme,içme mekanlarımız başta olmak üzere birçok esnaf yeni tedbirlerle karşılaşabilir. Benim 2 buçuk milyon Gaziantep’te yaşayan her bir hemşehrimden istirhamım başkalarının uymasını istedikleri kurallara kendileri de uysunlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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