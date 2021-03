Şahinbey'de her ay 12 bin öğrenci deneme sınavına giriyor

Eğitime önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı seviyesini artırmak için her ay 12 bin öğrenciye LGS ve TYT deneme sınavları yapıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte Akyol Ortaokulu’nda deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde ve Gençlik Merkezlerinde sınavlara hazırlanan 12 bin öğrenciye LGSTYT hazırlık değerlendirme sınavı ve kaynak kitap desteğinde bulunuyor.

“Eğitimin tüm alanlarında Şahinbey Belediyemiz devreye giriyor”

Kaymakam Tahir Şahin, deneme sınavlarının öğrencilerin seviyelerini görmeleri anlamında önemli olduğunu belirterek “İlçemizde 10 bin öğrencimiz deneme sınavına girdi. Bu sınav emeklerinizin hangi aşamada olduğunu görmeniz için önemli bir deneyim. 10 bin kişi için böyle bir organizasyonun yapılması çok zor. Bu durumda da eğitimin tüm alanlarında Şahinbey Belediyemiz devreye giriyor. Bu anlamda Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hangi aşamada olduğunu görmesi çok önemli. Öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim” dedi.

“Eğitimde de bir numara olmak istiyoruz”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’nin eğitim seviyesini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirterek “İlçemizde eğitim başarısının yükselmesi çok önemli. Bunun içinde gerek kaynak kitap dağıtımıyla, gerek ara ara yapmış olduğumuz deneme sınavlarıyla öğrencilerimize destek oluyoruz. Sekizinci sınıfa giden 10 bin öğrencimize deneme kitapçıkları dağıttık ve aynı anda sınav yapıldı. Böylelikle hem ilçemizin eğitim seviyesini ölçmüş oluyoruz hem de öğrencilerimizi sınava hazırlamış oluyoruz. İlçemizin her alanda olduğu gibi eğitimde de bir numara olmasını istiyoruz” dedi.

“Başarı çıtasını yükselteceğiz”

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilerin deneme sınavlarıyla gerçek sınava hazırlandığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ilimizin en şanslı öğrencileri. Sene başında 266 bin soru bankasını öğrencilerimize hediye etti. Daha sonra 6 soru bankasından oluşan set, geçtiğimiz hafta da yine soru bankaları kitapçığı dağıtıldı. Şimdi de 10 bin öğrencimize deneme sınavları yapıldı. İnşallah bunların her ay devam etmesi sınava kadar, çocuklarımızı gerçek sınav atmosferine hazırlanmasını sağlayacak. Deneme sınavlarında gerçek sınavlardaki gibi tüm kurallar bire bir uygulanıyor. Gençlerimizin çıtayı geçtiğimiz yılki çıtadan daha da yukarıya çıkaracaklarını inanıyorum” diye konuştu.

