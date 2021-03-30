Şehitkamil'de hayatı kolaylaştıran dijital hizmet Pandemi tedbirlerine bir yenisi eklendi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşın sağlığını güvenceye alacak pandemi dönemindeki uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Gayrimenkul satışlarında daha önce belediyeye gelinerek veya online başvuru ile alınması gereken emlak beyan değeri (rayiç) belgesi, artık Şehitkamil Tapu Müdürlüğü tarafından verilecek.

Pandemi sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları önceden tespit eden ve bu yönde çalışma yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni bir uygulama daha başlattı. Tapu işlemlerinde zorunlu belgeler arasında yer alan emlak beyan değeri (rayiç) belgesi, Şehitkamil Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan yazılım ile Şehitkamil Tapu Müdürlüğü tarafından Şehitkamil Belediyesinin Portal’ından alınmaya başlandı. Böylelikle pandemi sürecinde kişilerin satış işlemlerinden önce belediyeye gitmeden ve Belediyeye online bir başvuru yapmadan direkt online Tapu Randevusu alması ve tüm satış sürecini tek noktadan yapması amaçlandı.

Ancak bu hizmetten sorunsuz faydalanmak isteyenlerin vatandaşların, belediyeye borcunun bulunmaması ve emlak beyan bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.