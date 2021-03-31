Gaziantep'te, 237 kişiye 'koronavirüs' cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 237 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 66 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 316 kişi ise ikaz edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-31 10:09:33



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