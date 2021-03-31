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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüp mide ameliyatıyla 1 haftada 11 kilo verdi

İHA

Tüp mide ameliyatıyla 1 haftada 11 kilo verdi

Gaziantep’te yaşayan 32 yaşındaki Tuğba Dağdemir, Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde uygulanan tüp mide ameliyatının ardından 1 haftada 11 kilo verdi. Dağdemir’in yeni hedefi ise 80 kilograma ulaşmak.
10 yaşından bu yana durmadan kilo alan ve 217 kilograma ulaşan 32 yaşındaki Tuğba Dağdemir, neredeyse yürüyemeyecek hale gelmesinin ardından Özel Hatem Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Yılmaz’a başvurdu. Gerekli incelemelerin ardından tüp mide ameliyatı olan Tuğba Dağdemir, 1 haftada 11 kilogram zayıfladı. Tuğba Dağdemir, 80 kilograma zayıflayarak hayalini kurduğu vücuda sahip olmayı hedefliyor.
“Kendimi çok iyi hissediyorum”
Diyet, spor gibi her yolu denediğini ve bir türlü kilo veremediğini belirten Tuğba Dağdemir, tüp mide ameliyatı sonrası kendisini çok iyi hissettiğini söyleyerek, “Çocukluğumdan beri yani 10 yaşından bu yana kilo almaya başladım. Bir yere kadar gitti sonunda çareyi Emin Hocamda buldum. En son 217 kilogramlara çıktım. 240 kilogramlara da çıktığım olmuştu. Her şeyi denedim diyet yaptım. Kendi çapımda spor yapmaya çalıştım ama bir türlü kilo veremedim. Daha sonra Emin hocama başvurdum. Obezite ameliyatı oldum. 1 haftada 11 kilogram verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hedefim daha güzel bir kiloya erişmek. Şuan ki duruma bakarsak 80 kilograma ulaşmak istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Benim gibi olan diğer insanlara da öneriyorum. Çünkü ben hep ameliyattan korkuyordum ama Emin Hocama güvendim ve güvenim de boşa çıkmadı. Çok iyiyim. Ameliyatım çok güzel geçti. Ameliyattan sonra diyet yapmaya başladım. Diyetisyenim Saadet Tayşi’nin dediklerini uyguluyorum ve yürüyüş yapıyorum. Emin Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Ameliyatımız çok güzel geçti”
Ameliyat hakkında teknik bilgiler veren Özel Hatem Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Yılmaz, tüp mide ameliyatının çok iyi geçtiğini ve hastanın 1 haftada 11 kilogram zayıfladığını ifade ederek, “Ağırlıklı olarak obezite ve metabolik cerrahi ile uğraşıyorum. Tuğba Hanım bize geldiğinde yaklaşık 217 kilogram civarındaydı. Artık neredeyse hareket edemeyecek durumdaydı. Boy ve kilo oranını kıyasladığımızda süper süper obez bir hastaydı. Vücut kitle indeksi 76’lardaydı. Biz tüm hazırlıklarını yaptık. Onu riske atmayalım diye tüm detayları gözden geçirerek ameliyat hazırlık sürecimizi tamamladık. Ameliyat gününü belirledikten sonra tüp mide ameliyatımızı yaptık. Ameliyatımız çok güzel geçti. Kendisi de çok uyumlu bir hastaydı. Tüm önerilerimizi harfiyen yerine getirdi. Daha sonra 2 gece hastanede tuttuk. Hem diyetisyenimizin hem de bizim kendi önerilerimiz doğrultusunda hastamızı taburcu ettik. 1 haftalık süreçte kendisine çok iyi bakmış ve beslenmesine dikkat etmiş. Tekrar kilo ölçümü yaptığımızda 1 haftada 56 kilogramı yağdan olmak üzere toplam 11 kilo verimi var. Bu büyük bir başarı. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Amacımız hastamızı tüp mide ameliyatı sonrası yüzde 4050 civarında kilosunu azaltmak olacak. Yaklaşık 100110 civarında bir kiloya inecektir. Eğer daha da aşağılara düşmeyi planlarsa ikinci bir ameliyat olarak da bypass ameliyatı düşünülebilir. Ancak dediğim gibi 1 yıllık süreç içerisinde hastamızla birlikte buna karar vereceğiz” diye konuştu.

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