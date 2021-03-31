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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB’den nisan ayında 7 webinar

İHA

GAİB’den nisan ayında 7 webinar

Bölge ihracatçısına sunduğu desteklerin yanı sıra düzenlediği eğitim faaliyetleriyle de dış ticarete katkı sağlamayı hedefleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Nisan ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı. Dijital ortamda gerçekleştirilen ücretsiz eğitim programları sayesinde etki alanlarını ülke çapında genişlettiklerini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Sadece bölge insanımız değil, yurdun dört bir yanından tüm vatandaşlarımız için faydalı olduğuna inandığımız eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.
Geçtiğimiz ay eğitimlere gösterilen yoğun ilginin kendilerini oldukça memnun ettiğini belirten Kileci, “Mart ayında Birliklerimiz tarafından 9 günde gerçekleştirilen 7 webinara toplam 7 bin 357 kişi katıldı. Böylelikle aylık olarak en yüksek katılımcı sayımıza ulaşmış olduk. Yoğun talep gören eğitimlerimizin bazılarını YouTube kanalımızdan da paylaşmayı sürdürüyoruz. Bizim temel amacımız; ihracata ilişkin konularda bilgi sahibi olmak isteyen insanları, alanında uzman isimlerle bir araya getirmek ve bu sayede nitelikli personel sayısını artırarak dış ticarette yeni istihdam olanakları oluşturmak. Bu açıdan bakıldığında eğitimlerimize duyulan ilginin günden güne artmasından büyük mutluluk duyuyoruz” İfadelerini kullandı.
Yeni dönem eğitimleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kileci, “Nisan ayında 7 adet webinar gerçekleştirmeyi planlanıyoruz. Tamamı ücretsiz olacak online eğitimlerimizde bu ay ‘Kaizen’, ‘Dropshipping ve Eİhracat Fırsatları’, ‘Incoterms 2020’, ‘İngilizce İş Yazışmaları’, ‘PowerPoint Kullanım Teknikleri’, ‘İş Hayatında Öz Sorumluluk’ ve ‘Akreditif ve blok zinciri Uygulamaları’ başlıklarına yer vereceğiz. Eğitimlerimize katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. Eğitimlerin sonunda ise katılımcılarımızın doldurmasını arzu ettiğimiz bir değerlendirme anketi bulunuyor. Önümüzdeki aylarda eğitim başlıklarını ve ders formatlarını belirlerken söz konusu anketlerden oldukça yararlanıyoruz” dedi.
GAİB’in periyodik biçimde düzenlediği ve her biri 150 saat süren ‘ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri’ için Nisan ayında yeni bir program söz konusu. Bölge kadınlarının eticaret, eihracat ve dijital dönüşüm alanlarında etkinliğini artırmak amacıyla hazırlanan ‘Kadınlara Yönelik Online ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi’ 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlıyor. Beş hafta boyunca sürmesi öngörülen eğitim programı sonrası değerlendirme sınavında başarılı olanlar, ‘ETicaret & Eİhracat Uzmanı’ sertifikası almaya hak kazanacak. Sürdürdükleri eticaret eğitimleri sayesinde katılımcılara kariyer süreçlerinde yeni ufuklar açtıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Eticaret ve eihracat sektörü, dünyada her yıl yaklaşık yüzde 10 oranında büyüyen bir sektör. Biz de bu büyümeyle birlikte sektörde oluşan nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak adına düzenli olarak ‘ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi’ düzenliyoruz. Pandemi tedbirlerine uyarak dijital ortama taşıdığımız uzun soluklu sertifikalı eğitimlerimiz aracılığıyla sektöre yeni dış ticaret uzmanları kazandırıyoruz. Mart ayında tamamlanan 9’uncu ve 10’uncu Dönem Online ETicaret Eğitimleri ile birlikte eticaret&eihracat eğitimlerimizden mezun ettiğimiz kişi sayısı 174’e ulaştı” dedi.
Dış Ticaret İstiham Havuzu’ndan da bahseden Kileci, “15 Mart’ta başlayan ‘Yeni Nesil Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi’miz de yakın süreçte mezunlarını verecek. Şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz 9 Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi’nden toplam 139 mezun verdik. Mezunlarımızın iş bulması adına Birliklerimiz bünyesinde bir “Dış Ticaret Elemanı İstihdam Havuzu” oluşturduk. Bu kariyer portalına CV’lerini(özgeçmiş) yükleyen mezunlarımızı, dış ticaret alanında faaliyet gösteren ve nitelikli personel arayan firmalarımızla buluşturuyoruz. Birliklerimize üye firmalarımız, https://www.gaib.org.tr/tr/f/75.html linkinde yer alan formu doldurmaları halinde mezunlarımızın özgeçmişlerine kolayca ulaşma imkânına sahip. Bu sayede şimdiye kadar tam 42 dış ticaret uzmanımız, üye firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışmaya başladı. Eğitimlerimize iş arayışındaki vatandaşlarımızın yanı sıra halihazırda dış ticaret alanında çalışan personeller de katılıyor. Böylelikle firmalarımızda çalışmakta olan 30 mezunumuz da sektörel yetkinliklerini geliştirmiş oldu. Eğitimlerimiz yoluyla dış ticaret sektöründe daha fazla nitelikli personel yetiştirmeyi ve daha fazla insana istihdam olanağı yaratmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Eğitim programları sonrası hazırladıkları sertifikalardan da bahseden Kileci, “Düzenlediğimiz eğitimler oldukça çeşitli, bunları organize etmek de bir o kadar mühim. Bununla birlikte eğitimlerin ardından katılımcılarımızın sertifikalarını hazırlamak ve dağıtmak da sürecin önemli bir parçası. Bir süredir eğitimlerimizde hayata geçirdiğimiz dijital dönüşümü sertifikasyon aşamasına da taşıdık ve eğitim sertifikalarına internet üzerinden erişim imkanı sağladık. Katılımcılarımız 2020 ve 2021 yıllarına ait eğitim sertifikalarını dijital ortamdan temin edebilirler” diye konuştu.
GAİB koordinasyonunda düzenlenen Nisan ayı eğitimleri 1 Nisan 2021 Perşembe günü başlıyor. Katılmak veya daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaibnisan2021onlineegitimprogramlarihk211.html linki üzerinden eğitim takvimine ulaşıp kayıt yaptırabilirler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki ise ilgili eğitimin başlayacağı gün eposta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. Herkese açık online seminerler hakkında öneri veya değerlendirmede bulunmak isteyenler, her eğitim sonrası kendilerine gönderilecek değerlendirme anketini doldurarak ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine mail göndererek görüşlerini iletebilirler.

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