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'Öpücük' rüşvet sayıldı Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi ve kendini öptürmesi rüşvet sayıldı 155’e gelen ihbarla polisin ilişkisi ortaya çıktı öpücük rüşvet kabul edildi

İHA

'Öpücük' rüşvet sayıldı Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi ve kendini öptürmesi rüşvet sayıldı 155’e gelen ihbarla polisin ilişkisi ortaya çıktı öpücük rüşvet kabul edildi

Gaziantep'te fuhuştan işlem yaptığı S.B. ile ilişkisi ortaya çıkan polis memuru E.E. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede polis E.E.’nin S.B.’yi öpmesi ve kendini öptürmesi rüşvet olarak kabul edilirken E.E.’nin rüşvet alma, S.B.’nin ise rüşvet verme suçunu işlediği belirtildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.E.’nin fuhuştan işlem yaptığı S.B. ile yaşadığı ilişki, 31 Mayıs 2018 tarihinde 155 polis ihbar hattına gelen bir ihbarla ortaya çıktı. İhbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler E.E., S.B. ve eşi M.B. hakkında 'görevi kötüye kullanma ile rüşvet almak ve vermek' suçlarından iddianame hazırlandı. Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede S.B.’nin polis E.E.’ye öpücük vermesi ile alması rüşvet olarak kayda geçerken, cinsel arzuların tatmininin de Yargıtay kararlarına göre rüşvet suçu için tanımlanan ‘menfaat’ kavramına dahil olduğu belirtildi.

İhbarı paylaşması ve cinsel tatmin kuvvetli delil
Şüpheli polis E.E.’nin görevli bulunduğu ahlak büroya S.B. ile ilgili gelen ihbarı, daha önce yine ahlak bürodaki görevi nedeniyle idari işlem yaptığı ve bu şekilde tanıştığı S.B. ile paylaşması ve yaşadığı cinsel tatmin yönündeki beraberlik, iddianamede taraflar arasındaki zımni rüşvet anlaşmasının ve rüşvetin oluştuğunun kuvvetli delili olarak aktarıldı.

“Polisin işbirliği olduğunu düşündüm”
155 polis hattına ihbarı yapan tanık H.Ü. ifadesinde, ihbarın ardından apartmana gelen sivil giysili E.E.’nin kamera kayıtlarını incelediğini belirtti. Bu şahsa “Sen kimsin” diye sorması üzerine kendisine “Ahlak şubedenim” diyerek polis kimliğini gösterdiğini ifadesinde aktaran H.Ü, “Bana ihbar ettiğim S.B. için ‘Bu adres bizim tanıdıklarımız olur, bunların böyle konuları’ dedi. Bende ona ‘Sen niye tek geldin olaya tek mi gelinir?’ diye sordum. Sivil polis ise bana ‘Sen karışma’ dedi. Bu tavırdan dolayı bu şahsın fuhuş yapan S.B. ile işbirliği içinde olduğunu düşündüm” dedi.

“Fuhuş ihbarı gelince S.B.’yi aradım”
Polis memuru E.E. ise savcılık tarafından alınan savunmasında, S.B.’yi yaklaşık 1 yıl kadar önce fuhuştan idari işlem yaptığı için tanıdığını bir yıl sonra tekrardan karşılaştığını anlattı. S.B.’nin kendisine görüşmek istediğini söyleyerek telefon numarasını verdiğini bir hafta sonra da aradığını aktaran E.E., “S.B bana bu ortamdan uzaklaşmak istediğini söyledi. Ben de ‘Bir sıkıntın olursa ara ben sana yardımcı olmaya çalışırım’ dedim. Sonra birkaç kez görüştük. Birkaç defa onu ekip aracı ve özel aracımla evine bıraktım. Büronun WhatsApp grubuna S.B.’nin adresiyle ilgili fuhuş ihbarı gelince S.B’yi arayarak ‘Sizin adresten ihbar geldi. Hani sen bu işleri bırakmıştın’ dedim. O da bana ‘Ben kesinlikle fuhuş yapmıyorum. İstersen gel binanın kamera kayıtlarına bak. Bana çamur atıyorlar’ dedi. Ben de gidip S.B.’nin eşi M.B. ile kamera kayıtlarını inceledim. Herhangi olumsuz bir duruma rastlamadım” ifadelerini kullandı.

“Öpme ve sarılma düzeyinde oldu”
S.B. ile eşi M.B.’yi ekip aracıyla özel olarak bir yere götürmediğini birkaç kez yolunun üstündeki yerlere bıraktığını aktaran E.E., “Bunda herhangi bir kötü niyetim yoktur. Görevimi kötüye kullanma ihtimalim yok. WhatsApp grubundaki mesajı S.B. inanmadığı için gönderdim. S.B. ile cinsel birliktelik yaşamadım. Sadece birkaç kez cinsel olarak yaklaştık. Bunlar öpme ve sarılma düzeyinde oldu. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“İhbarı yapan iftira attı”
Şüpheli S.B. de ifadesinde ihbarı yapan kişinin komşusu olduğunu belirterek kendisiyle birlikte olmak istediği için böyle bir ihbarda bulunduğunu iddia etti. E.E.’nin kendisine ilgisi olduğunu kendisinin karşılık vermediğini aktaran S.B., “E.E. beni 1718 kez evimden alıp yüzme havuzuna götürüp getirdi. Birkaç kez de hastane ile markete götürdü” ifadelerine yer verdi.

“Eşimi havuza bıraktığını biliyorum”
S.B.’nin eşi M.B. ise verdiği ifadede E.E.’yi 13 yaşındaki kızının internet üzerinden taciz edilmesi olayı sonrasında tanıdığını aktardı. E.E.’nin eşine evde fuhuş yapıldığına dair gönderdiği mesajı gördüğünü ifade eden M.B, “Eşimi havuza bıraktığını biliyordum. İhbardan sonra E.E. ile binanın görüntü kayıtlarını izledik. Bu sırada ihbarı yapan komşuda geldi. Komşu E.E.’ye eve girenle çıkanın belli olmaması ve kavga etmemizden kaynaklı ihbar yaptığını söyledi. Fuhuş ihbarı iftiradır” şeklinde konuştu.

“Polis E.E. rüşvet almak, S.B. rüşvet vermek suçunu işlemiştir”
Dosya kapsamında bulunan deliller ele alınarak yapılan kapsamlı değerlendirme neticesinde iddianamede polis memuru E.E.’nin şüpheli S.B. ile ilgili ahlak büroya gelen ihbarı cep telefonu üzerinden S.B.’ye mesaj gönderip telefonla arayarak haber vermesinin yapmaması gereken bir iş olduğu vurgulandı. Şüpheli E.E. ve S.B. arasında cinsel tatmine yönelik birlikteliğin E.E.’nin ifadesiyle sabit olduğuna yer verilen iddianamede, “E.E.’nin rüşvet anlaşması doğrultusunda cinsel tatmin karşılığında şüpheli S.B.’nin adli soruşturma geçirmesini engelleyerek menfaatine olacak şekilde yapmaması gereken bir işi yaptığı, S.B.’nin beyanlarında bu ihbar paylaşımını söylediği, kendi menfaati amacıyla polis memuru olan şüpheli E.E.’ye menfaat temin ettiği, şüpheli polis E.E.’nin rüşvet almak diğer şüpheli S.B.’nin ise rüşvet vermek suçunu işlediği konusunda yeterli şüpheli oluşturacak nitelikte delil bulunmuştur” denildi.

Savcı cezalandırılmalarını istedi
İddianame kapsamında tutuksuz yargılanmaya başlanan polis memuru E.E. ile arkadaşı S.B ve eşi M.B. hakkında mütalaasını sunan iddia makamı, sanıkların görevi kötüye kullanma ile rüşvet almak ve vermek suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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