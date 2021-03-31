KBB Uzmanı Opr. Dr. Bülent Akın MMT Amerikan Hastanesi'nde

Özel MMT Amerikan Hastanesi, profesyonel ve dinamik hekim kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllar Gaziantep’te görev yapan K.B.B Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Bülent Akın, Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Teknolojik alt yapısı, donanımı ve gerçekleştirdiği birbirinden nitelikli operasyonları ile bölgede ve Gaziantep’te önemli bir sağlık merkezi konumunda olan Özel MMT Amerikan Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Gaziantep’te görev yapan K.B.B Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Bülent Akın, Özel MMT Amerikan Hastanesi’nin profesyonel ve dinamik hekim kadrosuna dahil oldu.

Hasta kabulüne başlayan K.B.B Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Bülent Akın, BPPV (Baş Dönmesi Manevraları), Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Rinoplasti, Adenoid (Geniz Eti) ameliyatları, Tonsil (Bademcik) ameliyatları, Kulak tüpü ameliyatları gibi bir çok hastasına şifa dağıtmaya devam ediyor.

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