Şehitkamil'de binlerce aileye gıda paketi destüeği

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere yönelik gıda yardımı dağıtımına başladı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan gıda yardımı, bu yıl binlerce dar gelirli aileye ulaştırılacak.

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala dar gelirli ailelerin umudu oldu. Her yıl Ramazan ayında düzenli olarak yapılan gıda yardımı, bu yıl 4 bin 500 dar gelirli aileye yapılacak. Ramazan ayı öncesinde gıda yardım kolileri tüm ailelerin evlerine teslim edilecek. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde; 5 kilogram bulgur, 5 kilogram makarna, 5 litre zeytinyağı, 2 buçuk kilogram şeker, 2 buçuk kilogram mercimek ve 2 buçuk kilogram pirinç bulunuyor. Yardım dolayısıyla mutlu olduklarını ifade eden aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Yardım paketleri en kısa sürede ailelere ulaşacak

Yapılan yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Girne Mahalle Muhtarı İbrahim Polat, “Şehitkamil Belediyemizin her sene olduğu gibi bu sene de gıda yardım dağıtımı başladı. Girne Mahalle Muhtarlığı olarak daha önce bize müracaat eden dar gelirli ailelerimizin bilgilerini Şehitkamil Belediyemize bildirmiştik. Şehitkamil Belediyemiz de Ramazan ayı öncesinde bu yardımları dağıtmaya başladı. İnşallah, bu yardım paketlerinin tamamı en kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacak. Dağıtılan yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi insanlarımıza bir nebze de olsa faydası olacağını düşünüyorum. Biz de muhtarlık olarak ailelerimizin sorunlarının giderilmesi adına belediyemiz ile iş birliği içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bu konudaki hizmetlerinden dolayı mahallem adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Bu Ramazan'da da hiç bir sıkıntı yaşamayacaklar"

Seyrantepe Mahalle Muhtarı Hamdi Taşkın ise yapılan yardımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede Ramazan ayı öncesi yapılan yardımların aileleri memnun ettiğini etti. Muhtar Taşkın, “Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Şehitkamil Belediyemiz de dar gelirli ailelerimizi düşünerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda yardımında bulunuyor. Ailelerimizin, Ramazan ayı içerisinde mağdur olmamaları adına belediyemiz gıda paketlerini erkenden dağıtmaya başladı. Şu an itibariyle mahallemizde bulunan ailelerimize paketleri ulaştırılıyor. İnşallah ailelerimiz, bu Ramazan ayında da hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Ailelerimizden de olumlu yönde geri dönüşler alıyoruz. Ben bu konuda şahsım ve ailelerimiz adına Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin de devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

